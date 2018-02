Oppløst i tårer etter gullet. Derfor betydde dette ekstra mye for Stöckl

vintersport

PYEONGCHANG/OSLO: Det var gullet de lengtet etter.

De norske hoppherrene gikk mandag helt til topps i lagkonkurransen.

Klemmene satt løst, og tårene trillet hos landslagstrener Alexander Stöckl da resultatet var klart.

– Jeg måtte sette meg ned. Det var tomt for krefter. Jeg måtte la alt gå gjennom hodet og oppleve hva som er skjedd. Det er ikke så lett. Det er umulig å beskrive hvordan det er når du har jobbet såpass lenge for oppnå en drøm, sier Stöckl til norske medier i Pyeongchang.

Johansson sikret gullet

Robert Johansson satte punktum da han gjorde Norges siste hopp. Det ble på 136 meter, og sørget for at Norge tok gullet med 22,8 poengs margin ned til Tyskland på annenplass.

Gullet i laghopp var det store målet for de norske hopperne. I Sør-Korea ble drømmen til virkelighet.

– Hva betyr det for deg?

– Alt, svarer Stöckl, som må ta en pause mens tårene presser seg på.

– Har du tvilt på ferden frem hit?

– Du tviler hvert eneste sekund. Du vet aldri hva som kommer i en sånn konkurranse.

– Hvordan rangerer du dette denne triumfen?

– Det er det største. Å vinne gull i lagkonkurransen er det største i et OL, sier Stöckl.

Ekspertkommentator og tidligere hopper Anders Bardal oppsummerte det slik:

– Det er en fantastisk prestasjon. Det er stort å oppleve.

For Johann André Forfang hadde gullet historisk sus. Han ble første OL-gullvinner fra Tromsø.

– Det er deilig, sier han til TVNorge.

– Ekstremt deilig

Før finaleomgangen ledet Norge konkurransen med to poeng.

Daniel André Tandes andre hopp sørget for å øke ledelsen. Det var på hele 140,5 meter, og med det sendte han laget opp i ledelsen, hele 15,8 poengs foran Tyskland på annenplass.

Den norske suksessen fortsatte ved Andreas Stjernen som hoppet 135,5 meter. Det førte til at den norske ledelsen økte til henholdsvis 29 poeng ned til Polen og 30 poeng ned til Tyskland.

Troen på norsk gull ble stadig sterkere.

– Dette var ekstremt deilig. De hopper såpass godt på ski, at de klarer forhåpentlig å holde unna for de andre, sa Daniel André Tande før Johan Andre Forfang og Robert Johansson hadde gjort sine hopp.

Lagkameratene tok Tandes oppfordring på strak arm.

Johann André Forfang sørget for at ledelsen fortsatt var intakt, men kunne ikke hindre at Polen og Tyskland ørlite nærmere. Etter Forfangs hopp var ledelsen på 22,9 poeng.

På det fjerde og siste hoppet klarte hverken Kamil Stoch eller Andreas Wellinger å gjøre det bedre enn Robert Johansson

Skipresidenten hyller laginnsatsen

Skipresident Erik Røste var på plass i bakken for å se de norske hopperne.

Han hyller den norske laginnsatsen under årets leker.

– Det er litt uvirkelig. Vi går fra den en ene dagen til den andre, og det er fantastisk hva teamene presterer. Det er gode team, det kan man se på langrennsstafettene. En god individuell utøver er et resultat av et godt team, og det kan vi virkelig se i dag.t

Takker de som har gått foran

Sportssjef Clas Brede Bråthen var tydelig rørt da han snakket med Aftenposten etter seieren.

– Tankene går til alle dem som har jobbet utrettelig for å gjøre dette mulig for oss. Det er vanskelig å prate om det, sier en tydelig beveget Bråthen og trekker frem Steinar Johannesen og hans komité som pionérer for den norske hoppsuksessen.

Bråthen roser det norske støtteapparatet og trekker frem flere involverte med navn.

– Alexander bidrar med sin kunnskap og kompetanse, men det viktigste med ham er at han gir rom for alle de andre flinke folkene i støtteapparatet. Vi har Magnus Brevig som er en av de mest kompetente folkene i internasjonal hoppsport. I tillegg har vi Andreas Vilberg som er helt unik, Henning Stensrud og Thomas Lobben som jobber med kontinentalsatsingen, sier han.

Nådde målet

Tidligere i år sendte TV-kanalen MAX serien «Hopplandslaget». Der fikk seerne et innblikk i planleggingen av den kommende sesongen.

Serien viste hvordan landslagssjef Alexander Stöckl, sportssjef Claes Brede Bråthen og støtteapparatet møttes i oktober 2017 for å diskutere målsettingene for den kommende sesongen.

– I Torino-OL i 2006 skulle vi ha gull, og det begynte vi å prate om i 2002. Det klarte vi, og vi ble beste nasjon. Og så ble det noen år der vi mer skulle være med litt. Et tydelig uttalt mål om hva man skal vinne, har ofte ført til at man har vunnet, sa Bråthen.

Så tok landslagssjef Alexander Stöckl ordet.

– Det å vinne laggull, er noe helt annet, sa han.

– Hvis jeg drar herfra med målsetting om å ta gull i lagkonkurransen i OL, gjør det noe med meg. Jeg får en helt annen desperasjon, sier Stöckl.

Dermed ble de enige om ett krystallklart mål: laggull i OL.

– Derfor er det så stort

Etter mandagens triumf i Sør-Korea snakket Stöckl igjen om betydningen laggullet.

– Det er hårete å stå ett år før OL og si at vi skal kjempe om gull i en øvelse Norge aldri har tatt OL-gull i før. Siden den dagen har alle sammen jobbet ekstremt hardt for å få det til, sier Stöckl.

Nå har det norske laget endelig nådd målet sitt.

– Det blir fylla i kveld, sier Alexander Stöckl og ler.