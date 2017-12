Fannemel vant med 0,1 poeng: Første norske hoppseier på nesten ett år

vintersport

Anders Fannemel tok Norges første verdenscupseier i hoppbakken i Engelberg siden januar. Han slo til med et kjempehopp i første omgang, da han landet på 133 meter. Det lange hoppet ga han en ledelse på fem poeng før den siste omgangen.

Og med den store ledelsen var det ingen som kunne slå nordmannen. Andre hoppet var på 127,5 meter, men nedslaget trakk poeng. Richard Freitag fra Tyskland hoppet langt i andre omgang, og var til slutt bare 0,1 poeng bak nordmannen.

– Det var en deilig dag. Jeg prøvde å være litt friskere i dag, og jeg traff med flygingen. Jeg føler jeg har hoppet bra i hele vinter, så dette var deilig, sa Fannemel til TV 2 etter hopprennet var ferdig og seieren innkassert. Det er nordmannens fjerde seier i verdenscupen.

Kamil Stoch havnet på tredjeplass, 2,8 poeng bak Fannemel.

Verdenscup hopp menn lørdag 1) Anders Fannemel, Norge 253,6 (133-127,5), 2) Richard Freitag, Tyskland 253,5 (124,5-129,5), 3) Kamil Stoch, Polen 250,8 (125,5-129), 4) Daniel-Andrè Tande, Norge 245,4 (123,5-129,5), 5) Halvor Egner Granerud, Norge 243,3 (132-125,5), 6) Andreas Wellinger, Tyskland 242,2 (121,5-133,5), 7) Junshiro Kobayashi, Japan 241,7 (128-124), 8) Dawid Kubacki, Polen 241,5 (128-127,5), 9) Robert Johansson, Norge 240,2 (128,5-123), 10) Piotr Zyla, Polen 239,0 (127-123,5). Øvrige norske: 19) Andreas Stjernen 221,4 (133-124). Ikke til finaleomgangen: 31) Johann André Forfang 103,1 (116).

Fire blant de ni beste

Og listen bak pallen ble også svært pen, sett med norske øyne. Daniel Andre Tande hoppet seg opp fra 12. plass til 4. plass, og Halvor Egner Granerud ble nummer 5. Robert Johansson delte andreplassen etter første omgang, men bommet litt i andre omgang, og havnet på 9. plass.

– Andreas Stjernen ble nummer 19 med fall, og hadde garantert blitt topp 10 med to stående hopp. Forfang hadde garantert blitt blant topp 10 om han ikke falt i kvalifiseringen. Men jeg er ganske fornøyd likevel altså, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til TV 2 etter rennet.

Falt fra 2. plass

Robert Johansson og japanske Kobayashi delte andreplassen etter 1. omgang, etter hopp på 128 og 128,5 meter. Det andre hoppet ble ikke så godt, og med 123 meter falt han ned til 9. plass

Halvor Egner Granerud gjorde også et solid førstehopp på 132 meter, og lå på 7. plass. Hopperen har vunnet i bakken i kontinentalcupen tidligere, og hoppet 125,5 i andre omgang.

Daniel Andre Tande lå på skuddhold fra pallen på 12. plass etter første omgang, og landet på 129,5 i andre omgang. Med det hoppet gjorde han et solid sprang på resultatlisten, og havnet til slutt på 4. plass.

Andreas Stjernen hoppet like langt som Fannemel i første omgang, men et fall ødela konkurransen for trønderen, som lå på 28. plass før den siste omgang. Et godt hopp i andre omgang førte til at han hoppet seg opp til 19. plass.

Tande ligger på tredjeplass i verdenscupen sammenlagt så langt i sesongen, og Johann André Forfang nummer fem. Forfang var usikker til rennet på grunn av et vondt kne, men hoppet likevel i kvalifiseringen. Han kom ikke til finaleomgangen.