Norsk hockeytap på straffer mot Tyskland

vintersport

Tyskland – Norge 2-1 e.str. (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0)

De norske ishockeyspillerne fikk det tøft mot Tyskland og tapte på straffeslag etter 1-1 i en jevnspilt OL-kamp søndag.

Dermed står dagens norske spillere fortsatt uten en seier i vinterlekene. Tyskland scoret på tre straffeslag, mens den norske trioen som fikk sjansen, bommet på sine tre.

Det gikk ikke slik nordmennene fordret i forkant av den siste gruppespillkampen. Norge skulle unngå utvisninger, men det var nettopp i overtall at tyskerne klarte å skape trykket som til slutt sørget for at nullen røk for den solide målvakten Lars Haugen.

Det skjedde i spill fem mot fire snaut 13 minutter ut i den andre perioden. Patrick Hager fikk pucken rett til høyre for Norges mål, vendte opp og satte pucken via Haugen og inn i lengste hjørne.

– Vi sitter i garderoben og er forbannet på oss selv over at vi klarer å dra på oss dumme utvisninger gang på gang. Det ser ikke ut som vi lærer. Det holder ikke på dette nivået, for til slutt så smeller det. Og det gjorde det i dag, sa Patrick Thoresen til NTB.

OL ishockey menn i Pyeongchang søndag, gruppe C, 3. runde: Tyskland – Norge 2-1 e.str. (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0) 5534 tilskuere Mål: 1. periode: Ingen. Skudd: 10-8. 2. periode: 1-0 (32.53) Patrick Hager (Dominik Kahun, Brooks Macek). Skudd: 12-13. 3. periode: 1-1 (45.19) Alexander Reichenberg (Jonas Holøs, Anders Bastiansen). Skudd: 12-7. Totalt: 38-29. Avgjørende straffeslag: Hager. Dommere: Mark Lemelin (USA) og Anssi Salonen (Finland). Utvisninger: Tyskland 5 x 2 min., Norge 5 x 2 min, 1 x 5 min., 1 x 20 min.

Billig utvisning

Norge var på ingen måte hektet av i denne OL-kampen i den sørkoreanske kystbyen Gangneung, men som i de første kampene mot Sverige (0-4) og Finland (1-5) kostet det krefter å spille mye i undertall.

Det ble dramatikk tidlig i midtperioden da Tomm Kristiansen satte inn en knallhard takling mot Sinan Akdag. Tyskeren ble liggende igjen på isen, men ble etter hvert støttet inn i garderoben.

Dit måtte også Kristiansen, som fikk matchstraff for checking mot hode-/nakkeregionen, til tross for at TV-bildene viste at han traff Akdags skulder.

– Det er nok litt strengt, ja. Treffpunktet er jo på skulderen hans. Så får han seg en sleng inn mot vantet, og hodet treffer både vantet og isen. Det er vel der han får den største trykken, sa Thoresen.

Slo tilbake

Mot slutten av midtperioden fikk Mats Rosseli Olsen en gigasjanse til å utligne til 1-1. Han kom alene med Danny aus den Birken etter et norsk brudd, men lyktes ikke i å overliste den tyske keeperen.

Utligningsmålet skulle derimot komme fem minutter ut i tredje periode. Kaptein Jonas Holøs gjorde en god jobb på kanten og spilte bak til Tsjekkia-proffen Alexander Reichenberg, som feide inn 1-1-målet.

Norge så ut til å bli tent av scoringen og jaget et ledermål. Niklas Roest fikk en god sjanse midtveis i perioden etter pent norsk angrepsspill, men skuddet gikk rett på keeper.

Norge havnet på nytt under hardt press etter at Reichenberg fikk en tominutter for slashing i det 52. minuttet. Tyskerne dunket løs mot det norske buret, men Haugen og lagkameratene maktet å rydde opp.

Surt tap

Helt på tampen var det tyskerne som pådro seg en tominutter, og ettersom det sto 1-1 etter ordinær tid, fikk Norge starte forlengningen med nesten to minutters spill fire mot tre. Det maktet laget riktig nok ikke å utnytte, og oppgjøret måtte avgjøres på straffeslag.

Der ble det tysk overkjøring med scoringer av Hager, Matthias Plachta og Dominik Kahun. Anders Bastiansen, Reichenberg og Mathis Olimb misbrukte sine forsøk.

Svært surt, mente kaptein Jonas Holøs.

– Når man får 1-1, og vi er det beste laget i tredje periode, så føler man at matchen snur litt. Når vi da ikke klarer å få inn et mål til, og det går til straffer, så blir det litt tilfeldig. Straffer er noe annet enn å spille hockey, sa han til NTB.

Slovenia neste?

Senere søndag blir det avklart hvem Norge møter i omspillet om en kvartfinaleplass i OL.

Det kan trolig bli en fordel at Norge endte sist. De møter sannsynligvis – avhengig av resultatene senere i dag – Slovenia i neste kamp og ikke USA.

– Slovenia har spilt en knallturnering og slått både USA og Slovakia. Og de har skapt en del problemer for oss før. De har bra spillere og jobber steinhardt. Så absolutt ikke lett motstand, vurderer Holøs.

