Tabben som får legenden til å rase: - En skandale

Se hendelsen i videovinduet over.

LAHTI/OSLO: Magnus Moan og Magnus Krog utgjorde det norske laget i kombinertens sprintstafett.

Til slutt tapte Krog gullspurten for tyskernes Johannes Rydzek - etter det som ble en dramatisk og bisarr avslutning.

I den siste svingen tok nemlig Rydzek og Krog inn Russlands løper med én runde. Det ødela litt av rytmen til begge løpere, som måtte gå på utsiden av russeren.

Etter målgang slo en tydelig irritert Krog ut med armene.

– Skandale

Rydzek var riktignok påsterk på oppløpet, og hadde tilsynelatende vunnet uansett. Men ekspertene var likevel frustrerte.

– Det er håpløst at de tar igjen en løper med en runde. Det kan være direkte ødeleggende, sier NRK-kommentator Jann Post.

– De måtte ta hensyn til russeren, sier makker Torgeir Bjørn.

Kombinertlegende og ekspertkommentator Fred Børre Lundberg går enda lengre.

– Det er en skandale at den russiske løperen ble involvert i spurten. Han var rett og slett i veien, sier Lundberg, som har tre VM-gull til sitt navn fra 1990-tallet.

Han roser likevel gullvinneren:

– Rydzek viste at han var supersterk. Hans fjerde gull i dette VM. Det er rått.

– Rimelig forbannet

Senere kom det frem at en funksjonær prøvde å stoppe russeren, men at løperen ikke hørte etter.

– Jeg har fått med meg at vedkommende har fått beskjed to ganger underveis at han må komme seg ut av løypa. Han gjorde det ikke, da må de få tak i ham og spørre hvorfor f... han er i løypa, sier Magnus Moan til Adresseavisen.

Magnus Krog forklarer hvorfor han var så rasende etter målgang overfor NRK:

– Jeg var rimelig forbannet. Man er ganske på hugget på slutten der. Det var synd, det, men vi har gjort en god jobb i dag. Det er lenge siden vi har kjempet helt der oppe, sier Krog.

Johannes Rydzek mente også at russeren var i veien:

– Jeg slet med å følge Magnus, for han hadde stor fart i den siste bakken. Den russiske fyren var i veien, men vi reagerte raskt begge to. Jeg prøvde bare å presse så mye jeg kunne på oppløpet, sier sier Rydzek til Adresseavisen.

Er det mulig?!?!?? 😡 Fiaskoføre i Falun, ny skandale i Lahti. Skjerpings!!!! — Jørgen Graabak (@JrgenGraabak) March 3, 2017

Gode i hoppdelen

I hoppdelen gjorde de norske en fin innsats, og hadde 24 sekunder opp til ledende Frankrike. Det forspranget ble fort spist opp, og det norske laget var for alvor med i gullkampen.

På sin nest siste etappe satte Magnus Moan inn et forrykende tempo, og gullgrossistene fra Tyskland fikk vansker med å henge med. Men Krog og tyske Johannes Rydzek gikk sammen ut på siste etappe og skulle gjøre opp om gullet.

På oppløpet var Rydzek sterkest, og sikret sitt fjerde gull i dette VM. Det gjorde han som første mann i historien. Norge måtte nøye seg med sølv.

Gullduellen

Magnus Moan startet ballet, og tok 16 sekunder på teten allerede på sin første etappe. Da tok det bare et såkalt «magadrag» før Krog var oppe i ryggen på Frankrike, Japan og Tyskland. Dermed ble det en kvartett i front.

Østerrike tilsluttet seg raskt den gruppen i front. Tempoet var hurtig, men likevel klarte alle å henge med. Helt til Magnus Moan satte opp tempoet på sin siste etappe. Det var bare tyske Eric Frenzl som klarte å henge med.

Dermed måtte Magnus Krog og Johannes Rydzek gjøre opp om seieren.

- Jeg kommer ikke til å deppe veldig mye over det som skjer i siste sving. For oss er det viktig å ta med den positive given vi hadde i dag, sier landslagssjef Kristian Hammer til Adresseavisen.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: