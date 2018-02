Norsk OL-trener tatt av sørkoreansk militærpoliti: – Det var verdt det

vintersport

PYEONGCHANG: Tidligere denne uken toppet Mowinckel storslalåm-sølvet med å kjøre inn til historiens første norske kvinnelige sølvmedalje i utfor.

En del av æren for sølvsuksessen i Pyeongchang tillegger hun Sandnes-damen Karina Wathne.

– Jobben hun gjør, er utrolig viktig, sier en smilende Mowinckel.

Hun har akkurat avsluttet OL med 4.-plass i kombinasjonen. Det bruker hun ikke veldig mye tankevirksomhet på. For hun svever fortsatt på en sky etter de to svært overraskende medaljene tidligere i mesterskapet.

– Jeg vil absolutt påstå at videoanalysen jeg fikk i forkant av utforen var med å tippe sølvet i min favør. Jeg fikk svart på hvitt hvor jeg tapte tid på trening og fikk rettet opp det til konkurransen, sier Mowinckel.

For selv om det endte godt, hadde de viktige vidoendetaljene hun fikk fra den andre siden av dalen til alpinbakken i Jeongseon i Sør-Korea sin pris.

Wathne, som er trener og analyseansvarlig for det norske kvinnelige fartslaget, ble nemlig tatt av sørkoreansk militærpoliti for en drøy uke siden.

I sin iver etter å finne best mulig posisjon for å filme og analysere OL-treningene tok nemlig Wathne beina fatt. Med hjelp fra Google Maps fant hun plassen hun hadde sett seg ut.

Den svarte så absolutt til forventningene, men det var en hake. Wathne hadde forvillet seg inn på et strengt bevoktet og forbudt militært område.

Ble geleidet inn i hytte

– I det jeg kom opp på toppen, kom det en tropp med sørkoreansk militærpoliti. Jeg hadde rotet meg inn i en hemmelig militærbase. Jeg ble veldig stresset. De hoiet og ropte på koreansk, sier 24-åringen, som rett og slett ble anholdt.

Hun ble geleidet inn i en liten hytte, fikk beskjed om å holde armene over hodet og lukke øynene.

– Jeg satt der inne i godt over én time uten at jeg visste hva som skjedde. De tok sekken min, jeg fikk ikke snakke i radioen jeg hadde med meg, og jeg fikk beskjed om at jeg ikke skulle se meg rundt fordi basen var hemmelig, sier Wathne.

Heldigvis for henne ble hun etter hvert vist en lapp hvor det på engelsk sto at hun befant seg i et hemmelig militærområde. Da roet situasjonen seg.

Ved hjelp av Google Translate på mobiltelefonen fikk hun forklart hva planen hennes var.

– Omsider klarte vi kommunisere, og da skjønte de at de at den blonde jenta fra Sandnes ikke var så farlig. Jeg fikk tingene mine tilbake, men de sa først at jeg ikke fikk lov til å filme, men det var en altfor bra plass til at jeg kunne la muligheten gå fra meg.

Fikk beholde plassen

Med litt smil og god hjelp fra sitt sørkoreanske tastatur på mobiltelefonen, klarte hun formidle hvor viktig plassen var for henne og de norske OL-sjansene.

– Det som startet med at jeg først ble arrestert, endte bra. Det var tre ulike vaktlag der oppe, så jeg fikk det første vaktlaget til å skrive en lapp, slik at de forsto at det var greit at jeg var der i fortsettelsen også. De neste dagene kom de med varmeposer og gassovn, sier Wathne og smiler.

Hun benyttet seg av plassen hver dag i forkant av Mowinckels suksessfulle OL-utfor.

– Norge hadde den klart beste videoposisjonen og vi fikk veldig bra analysedata fra den plassen, sier Wathne.

– Så med den suksessen Mowinckel har hatt i OL var det kanskje verdt å bli anholdt av sørkoreansk militærpoliti?

– Det var absolutt verdt det. Det ble både en god historie, en god analysevideo og et utforsølv, sier Wathne.