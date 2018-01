Norsk OL-håp til legevakt etter X-Games-kvalifisering: – Nå ligger jeg her i fosterstilling

vintersport

Snowboarderne Torgeir Bergrem, Mons Røisland og Sandbech falt alle i sitt første forsøk i kvalifiseringen.

Verst gikk det med Sandbech, som droppet videre kjøring og dro til legevakten med smerter i ryggen.

– Nå ligger jeg her i fosterstilling med en bandasje med is på ryggen og spiller Scrabble på telefonen. «Shit happens», sier Sandbech i en pressemelding fra snowboardforbundet.

– Jeg har vært med noen år nå og lært at jeg ikke får gjort noe med slike ting. Jeg må heller tenke framover.

Han skulle avslutte sin omgang med en backside 1620, men ble for kort og landet på rumpa på kulen.

Utelukket brudd

– Han går fint, men har vondt på venstre side nederst i korsryggen. Vi har gjort en del undersøkelser og dro til legevakten for å låne en benk. Legen på stedet gjorde undersøkelser for å utelukke bruddskader og nevrologiske utfall. Smertene er muskulære, sier landslagets osteopat Stian Lauritzen.

Ifølge landslagssjef Per Iver Grimsrud er OL per nå ikke i fare for Sandbech, men det er høyst uklart om han kan delta i Big Air fredag (natt til lørdag norsk tid). Trekker Sandbech seg, rykker Røisland inn som reserve.

Røisland falt også i annen forsøk i slopestylekvalifiseringen, mens Bergrems 6.-plass ikke holdt til finaleplass.

Norske finalister likevel

Det blir likevel norsk deltaker i søndagens finale. Fjorårsvinner Marcus Kleveland er nemlig direktekvalifisert.

Red Gerard var best i torsdagens kvalifisering med 92,00 poeng i sitt beste forsøk. Bergrem ble nummer seks med 65,33.

Sandbech endte som nummer 10 med 42,00 i sitt eneste forsøk, mens Røisland ble nummer 13 av de 15 deltakerne i kvalifiseringen.

Kleveland, Bergrem, Røisland og Sandbech er alle uttatt til OL. Det er også Silje Norendal, som fredag skal i aksjon i kvinnenes slopestylefinale i X-Games.

