Nytt hopp-gull: Et møte etter forrige sesong kan være forklaringen på VM-eventyret

vintersport

Igjen ljomet den norske nasjonalsangen utover hoppanlegget i Oberstdorf.

Lørdag ble Daniel-André Tande kronet som verdensmester i VM i skiflyvning. Og søndag fortsatte suksessen med gull i lagkonkurransen.

Norge-laget, bestående av Robert Johansson, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Daniel-André Tande, vant overlegent foran Slovenia og Polen.

Ansiktsuttrykkene til de norske hopperne viste med all tydelighet hvor mye denne seieren betyr.

– Det er rått! Helt sykt. Det har vært en eventyrlig helg, sier Tande til NRK.

NRK-ekspert Johan Remen Evensen beskriver laggull i VM i skiflyvning som «noe av det råeste innen hoppsporten».

– Det er utrolig, sier Stjernen.

Forsvarte VM-tittelen

Norge vant lagkonkurransen i skyflyvnings-VM for fjerde gang og forsvarte gullet fra VM i 2016. Men før 2016-VM hadde ikke Norge gått til topps i denne øvelsen på ti år.

For å forstå hvor mye akkurat denne øvelsen betyr for det norske hopplandslaget, kan vi skru tiden litt tilbake.

28. april i fjor: I en hytte på Lygna møtes støtteapparatet etter endt sesong. Det er på tide å vende blikket mot OL-sesongen.

Rundt bordet diskuteres det hva som skal være målsettingene.

Sportssjef Clas Brede Bråthen trekker linjene tilbake til Torino-OL i 2006.

– I Torino-OL i 2006 skulle vi ha gull, og det begynte vi å prate om i 2002. Det klarte vi, og vi ble beste nasjon. Og så ble det noen år der vi mer skulle være med litt. Et tydelig uttalt mål om hva man skal vinne, har ofte ført til at man har vunnet, sier Bråthen.

Så tar landslagssjef Alexander Stöckl ordet.

– Det å vinne laggull, er noe helt annet, sier han.

– Hvis jeg drar herfra med målsetting om å ta gull i lagkonkurransen i OL, gjør det noe med meg. Jeg får en helt annen desperasjon, sier Stöckl.

De blir enige om ett krystallklart mål: laggull i OL.

Kjente på nervene

Scenen er hentet fra «Hopplandslaget», TV-serien om hoppgutta som vises denne vinteren. Den gir et innblikk i hvordan det jobbes og tenkes i kulissene. Og hvor sentralt laget står.

Nå er det fortsatt noen uker igjen til hopplandslaget skal bryne seg på det store OL-målet, men målsettingen som ble satt på møtet i april i fjor kan bidra til å forklare den eventyrlige lagsuksessen under helgens VM.

Tidligere denne sesongen snakket Stöckl med Aftenposten om viktigheten av lagkonkurranser.

– Det å kjempe om gullmedaljen i lagkonkurransen i OL, er det største for oss i år. Det er alltid noe spesielt å vinne med hele laget. Da vet vi at trenerteamet, støtteapparatet, utøverne og Hopp-Norge har gjort det bra sammen. Det er det som teller, at vi har mange utøvere som er på toppen. Derfor er det så stort for oss, sa han.

– Det er noe alle på laget synes er veldig gøy. Da må vi bare hoppe bra, sa Daniel-André Tande.

I den individuelle konkurransen var fire nordmenn blant de ti beste. Og søndag vant det norske laget med hele 46,4 poeng.

Dette var også Norges sjette strake lagseier i verdenscupen.

Tidligere vinnere Fakta om vinnerne av lagkonkurransen i skiflyvnings-VM: * 2018 (Oberstdorf) – Norge (Robert Johansson, Andreas Stjernen, Johann André Forfang, Daniel-André Tande) * 2016 (Kulm) – Norge (Anders Fannemel, Johann André Forfang, Daniel-André Tande, Kenneth Gangnes). * 2014 (Harrachow) – Avlyst på grunn av vind. * 2012 (Vikersund) – Østerrike (Thomas Morgenstern, Andreas Kofler, Gregor Schlierenzauer, Martin Koch). * 2010 (Planica) – Østerrike (Wolfgang Loitzl, Thomas Morgenstern, Martin Koch, Gregor Schlierenzauer) * 2008 (Oberstdorf) – Østerrike (Martin Koch, Thomas Morgenstern, Andreas Kofler, Gregor Schlierenzauer) * 2006 (Kulm) – Norge (Bjørn Einar Romøren, Lars Bystøl, Tommy Ingebrigtsen, Roar Ljøkelsøy) * 2004 (Planica) – Norge (Bjørn Einar Romøren, Sigurd Pettersen, Tommy Ingebrigtsen, Roar Ljøkelsøy).

Norge var i føringen hele rennet. Da Tande hoppet langt ned i bakken som sistemann, ble all tvil fjernet. Norge var verdensmestere.

– Det føles utrolig bra. Vi var favoritter. Jeg skal innrømme at jeg var på noe av mitt mest nervøse, men det gikk veldig bra. Det er deilig å være en del av et sånt lag, sier Robert Johansson.

– Dette betyr veldig mye. Det betyr at det blir økt interesse for hoppsporten, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Det har vært en fantastisk helg. Hoppsporten i Norge har en lys fremtid, mener Johan Remen Evensen.