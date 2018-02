Norge vant nervedrama: - Ubeskrivelig godt

vintersport

GANGNEUNG: Etter en strålende start på OL, med tre seire på de fire første kampene, hadde oppdalingen Kristin Moen Skaslien og Magnus Nedregotten en finfin mulighet til å langt på ei sikre semifinaleplassen natt til lørdag.

Motstander Finland hadde tapt alle sine fire første kamper, uten at det ble noen overkjørsel av den grunn.

Det ble en tett affære, der de to lagene skiftet på å være i front. Men etter en ekstraomgang, der Skaslien måtte legge en solid sistestein for å sikre det avgjørende poenget, stakk Norge av med seieren.

– Det er ubeskrivelig godt, stråler Skaslien overfor Adresseavisen.

Hun snakker om følelsen etter at hun satte den avgjørende poengsteinen. Finnene hadde dannet en liten vegg av steiner i boet, og Skaslien hadde to valg - begge svært vriene.

– Det så ikke spesielt bra ut. Jeg kunne ta en dragning på den ene siden, men i og med at isen curler så mye som den gjør, tenkte jeg at den var vanskelig. Den løsningen jeg valgte til slutt var også veldig vanskelig, men jeg hadde mer tro på den. Da var det bare å svitsje over på autopilot, sier hun.

Skaslien valgte å slå på en av de finske steinene, og forsøke å rulle inn mot sentrum av boet for å få poenget. Det gikk akkurat. Og det var altså det som føltes «ubeskrivelig godt».

– I den arenaen her, der det er skikkelig trøkk... Det gir en skikkelig selvtillitsboost, sier hun.

Mye skal gå galt

Samtidig slo de olympiske utøverne fra Russland vertsnasjonen Sør-Korea, mens Canada tok seg enkelt av Sveits. Det gjør at Norge leder sammen med nettopp Canada og russerne, og har to seire å gå på til Sør-Korea og Kina, som begge jakter den fjerde og siste semifinaleplassen. Den er det Sveits som har akkurat nå, med tre seire og to tap. De fire beste går til semifinale.

Det betyr at det skal særdeles mye til for at Norge ikke er med når sluttspillet settes igang.

Om Norge vinner mot USA senere lørdag, er all tvil feid til side.

– Vi ligger bra an, men må nok vinne en kamp til. Det blir to tøffe matcher, og det er bare å holde fokus og spille bra, sier Skaslien.

Makker Nedregotten er litt mer offensiv.

– Jeg tror vi går til semifinale. Vi gikk inn i turneringen med tro på at vi er gode nok til å kjempe om medalje. Så får vi prøve å gjøre vårt beste for å bevise at vi har satt rett målsetting, sier han.

Lå under halvveis

Norge stjal et poeng i den første omgangen, før finnene tok to i den neste.

Den norske duoen hadde muligheten til å ta to poeng i den tredje omgangen, men en svak sistestein gjorde at Norge måtte nøye seg med ett. Skaslien skulle ta en dragning inn i boet, men steinen ble for løst satt, og kom seg aldri forbi en finsk stein i forkant.

I omgangen etter var det imidlertid finnenes tur til å feile. Det så lenge stygt ut for det norske laget, men da Oona Kauste skulle sørge for en topoengsledelse halvveis, klarte hun ikke legge sin egen stein igjen i boet da hun tok ut den norske bestesteinen. Dermed sto det 3-2 til Finland etter fire omganger.

Tre poeng

En liten pause gjorde åpenbart det norske laget godt, for i den femte omgangen fikk kjæresteparet dreis på det. Etter en solid sistestein fra Skaslien endte det norske laget med de tre beste steinene i boet, og dermed tok de et grep om kampen. Finland klarte imidlertid å utligne til 5–5 i den sjette omgangen, og dermed var det duket for drama på tampen.

Norge ble satt under press i den sjuende omgangen, og Finland lå inne med to poeng før Skaslien skulle sette den siste norske steinen. Hun gikk til høyre og dro seg perfekt inn i boet, og sørget for at Norge var foran med et poeng foran den siste omgangen.

Tømt for energi

Der tok Finland ett poeng og utlignet til 6–6. Da var det duket for en ekstraomgang, med norsk sistestein.

Da finnene hadde gjort sitt hadde de tre poenggivende steiner, og alt var opp til Skaslien. Hun slo ut en av finnenes steiner, og la seg inn med den beste steinen selv.

Dermed vant Norge 7–6 etter et realt nervedrama.

– Jeg har det veldig bra nå, men er litt tømt. Det var en kjempetøff kamp, og det gikk ut masse energi, men når man gjør den sistesteinen og vinner kampen blir det en energiboost i tillegg. Jeg skal leve litt på den følelsen, og så skal vi lade opp til neste kamp, sier Skaslien.