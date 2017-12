Norge vant lagkonkurransen etter tidelsdrama

vintersport

Norge vant lagkonkurransen i Titisee-Neustadt lørdag. Det skjedde etter en lang og jevn dyst med Polen.

Til slutt skilte det bare 0,8 poeng mellom lagene. Det tilsvarer rundt en halv meter.

– Vi visste ikke om vi kom til å vinne til siste sekund. Det var en spennende konkurranse, sier Anders Fannemel i et intervju vist på NRK.

Han hadde med seg Robert Johansson, Daniel-André Tande og Johann André Forfang på laget.

– Jeg er utrolig imponert over hoppet til Fannemel, som snudde det hele. Johann gjorde også en veldig god jobb, for han hadde veldig vanskelige forhold. Det var en bra prestasjon. Vi har fire hoppere på et høyt nivå, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Viktig Fannemel-hopp

Det norske laget tok et langt klyv mot seieren i det syvende av åtte hopp. Da hoppet Anders Fannemel 141,5 meter, noe som ga Norge en ledelse på 9,7 poeng før siste hopp. Fannemels hopp var dagens lengste – delt med polske Dawid Kubacki.

Johann André Forfang var imidlertid alt annet enn fornøyd med sitt siste hopp på 129,5 meter. Til slutt holdt det så vidt. Norge vant med 0,8 poeng.

Dette er Norges femte strake verdenscupseier i lagkonkurranse. Det er den tredje seieren for sesongen, etter at det også ble triumfer i Kuusamo og Wisla.

– Dette ble veldig spennende, og det var bra at det gikk til vår fordel. Jeg er ekstremt fornøyd med innsatsen til gutta under veldig varierende forhold, sier Stöckl.