Tok bronse i lagkonkurransen: Norge satte olympisk medaljerekord i natt

PYEONGCHANG: Norge tok bronse under lagkonkurransen i parallellslalåm, den nye OL-grenen. Dette var Norges 38. medalje i Pyeongchang. Dermed har Norge slått USAs rekord fra Vancouver med 37 medaljer i et vinter-OL.

Det finnes de i alpinverden som synes at lagkonkurransen i parallellslalåm ikke er den gjeveste.

Men for de fire norske som sikret Norges 38. medalje i mesterskapet, var det ikke annet en pur glede å spore. Kristin Lysdahl, Nina Haver-Løseth, Sebastian Foss Solevåg og Leif Kristian Nestvold-Haugen gliste om kapp med solen i bakken etter at de følte at de hadde «vunnet bronsen» natt til lørdag.

Var i storslag

– Da jeg så at det sto Norge på tavlen, hadde jeg bare en følelse av ren lykke, fortalte Nina Haver Løseth som kjørte godt i de innledende rundene, men tapte sin duell i bronsefinalen. Hun trodde hun hadde ødelagt alt.

Norge slo Frankrike i bronsefinalen, mens Sveits og Østerrike gjorde opp om seieren. Gullet gikk til Sveits.

Frankrike ledet 2–1 mot Norge før den aller siste duellen mellom Nestvold Haugen og Frankrikes Clement Noel. Nordmannen måtte vinne og han måtte vinne på en sterk tid.

Men Nestvold Haugen følte seg sterk denne lørdagen i bakken som kalles Yongpyong.

– Da jeg så Clement Noel i sidesynet på hoppet, så tenkte jeg: «Nå får du vise hva du er laget av, hvis du skal henge med.», fortalte 30-åringen fra Bærum.

Flettekunst

Det to jentene på laget hadde sin egen måte å forberede seg på. Troen på medalje skapte de også ved å fortsette på noe som hadde fungert tidligere i mesterskapet.

– Det som er morsomt er at Kristin flettet håret til Ragnhild Mowinckel begge gangene hun tok sølv. Hun flettet håret mitt i dag. Jeg vet ikke om det kan være noen overtroisk lykkegreier, sa Haver-Løseth da hun møtte mediene.

– Jeg tar kred for den, svarer Kristin Lysdahl kjapt.

– Det er en rutine er kommet for å bli, sier jenta fra Ålesund.

Jonathan Nordbotten og Maren Skjøld var Norges reserver og får også utdelt bronsemedaljer fra dagens øvelse.

Tidenes beste i vinter-OL

Bronsen var samtidig Norges syvende i alpint i OL i Sør-Korea. Det er også rekord. Forrige bestenotering var fem medaljer fra Lillehammer.

Før lørdagens bronse hadde Norge allerede tatt følgende medaljer:

Aksel Lund Svindal: Gull utfor.

Kjetil Jansrud: Sølv utfor og bronse super-G.

Ragnhild Mowinckel: Sølv i storslalåm og super-G.

Henrik Kristoffersen: Sølv i storslalåm.