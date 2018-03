Norge i vilt curlingdrama: – Fryktelig spennende

vintersport

USA-NORGE 4–5/NORGE-SLOVAKIA 7–6

PYEONGCHANG: Norge er klare for semifinale i rullestolcurling i Paralympics. Det norske laget trengte to seire torsdag for å sikre plassen - og klarte det med et nødskrik.

I den avgjørende kampen var Slovakia motstander. Før den siste omgangen ledet slovakene 6–4 - og så ut til gå mot seier. Men så utlignet Norge til 6–6.

I ekstraomgangen vant Norge med hårfin margin, og sluttresultatet ble dermed 7–6.

De andre lagene som er videre til semifinalen er Kina, Canada og vertsnasjonen Sør-Korea.

– Fryktelig spennende

Selv om Slovakia-kampen ble dramatisk, overgikk den knapt spenningsnivået i kampen mellom Norge og USA tidligere på dagen.

I skjebnekampen mot amerikanerne sto det 4–4 før den åttende og siste omgangen. Da den omgangen var over, var de beste stenene til Norge og USA omtrent like nærme midten av boet.

Men hvilket lag hadde vunnet?

Så jevnt var det, at en funksjoner måtte ta frem et måleredskap for å utrope vinneren. Da Norge ble erklært som vinner, strakk skip Rune Lorentsen armene i været.

– Det var fryktelig spennende, forteller lagleder Ståle Frey til Aftenposten.

Fem strake

Han forteller videre at det norske laget var ganske sikre på at de hadde beste sten. Likevel var det en stor lettelse da bekreftelsen kom.

Og etter at også Slovakia ble slått, har Norge avsluttet de innledende rundene med fem strake seire.

Det norske laget er regjerende verdensmestere i rullestolcurling. Nå kan de følge opp med OL-gull.