Norge ble rundspilt i kvartfinalen - er ute av OL

NORGE – OAR 1–6 (0–3, 1–2, 0–1)

De norske iskrigerne hadde satt seg et mål om kvartfinale i OL. Etter tre tap i gruppespillet, det siste etter sudden death mot Tyskland, ble det en 2–1-seier for Petter Thoresens menn mot B-nasjonen i skjebnekampen mot Slovenia tirsdag.

Onsdag ventet OAR (Russland), med tidligere NHL-profiler som Ilya Kovalchuk og Pavel Datsyuk i spissen. Stjerneduoen er blant 15 spillere fra SKA Saint Petersburg, KHL-klubben til Patrick Thoresen, som er med i OL i Sør-Korea.

Det skulle vise seg å bli en umulig oppgave for Norge. OAR hadde full kontroll fra første dropp, og vant til slutt 6–1 i Gangneung Hockey Centre.

Norges mål ble scoret av Alexander Bonsaksen, som også ble matchvinner i tirsdagens oppgjør mot Slovenia.

– Vi hadde et håp da vi fikk 3–1 fort. Det var godt å sette den, men det hjalp lite i dag, sa Bonsaksen til Eurosport rett etter at kampen var over.

Han var klar på at Norge møtte overmakten onsdag.

– Jeg synes de (OAR) er bedre enn oss i alle ledd. Skulle vi hatt en sjanse i dag, måtte vi fått ut helt maks av hele laget og hver enkelt spiller, men det fikk vi ikke, dessverre, sa Bonsaksen.

Bare to skudd på mål

Trener Petter Thoresen begynte oppgjøret mot OAR med de samme rekkene som avsluttet kampen mot Slovenia i Gangneung Hockey Centre. Det fungerte bra innledningsvis i den første perioden, som var tett og jevnspilt.

Lars Haugen, som var Norges beste mot Slovenia tirsdag, var også strålende og tok det som kom. Norge klarte i tillegg å produsere flere farligheter foran keeper Vasily Koshechkin.

Like før ni minutter var spilt sprakk nullen for Norges sisteskanse. Ilya Kablukov spilte pucken framover, den gikk via dommeren, og ned på køllebladet til Mikhail Grigorenko, som kontrollert satte inn 1–0.

2–0 kom etter 13,25 minutter. Norge var i undertall etter at Niklas Roest ble utvist for en høy kølle. Nikita Gusev, som er nummer to i poengligaen i KHL, pirket inn sitt første mål i OL-turneringen via Haugen.

Norge fikk en gedigen mulighet til å få en redusering et par minutter seinere da keeper Koshechkin tabbet seg ut, men Steffen Thoresen klarte ikke å få kølla på pucken i god posisjon foran mål.

Da første periode gikk mot slutten ble Norge rundspilt etter alle kunstens regler i egen sone, og Vyacheslav Voinov prikket inn OARs tredje scoring for dagen.

Dermed 0–3 i målprotokollen og 2–19 i skuddstatistikken inn til første pause.

– Det kunne vært mer enn tre, sa Eurosport-ekspert Espen «Shampo» Knutsen.

Keeperbytte og Norge-scoring

Norge byttet keeper i pausen, og satte inn Henrik Haukeland. Den andre perioden startet med at Thoresens gutter fikk to raske overtall, uten å kutte ned på ledelsen til OAR, som hadde full kontroll på det Norge hadde å komme med.

Etter 27,21 kom endelig scoringen til Norge. Mathis Olimb gjorde en knalljobb bak mål, og la inn til Alexander Bonsaksen, som satte inn sitt andre mål i OL. Backen gikk dermed opp som toppscorer for Norge, etter å ha blitt matchvinner i tirsdagens kamp mot Slovenia.

Bonsaksen feiret målet med å bli utvist for høy kølle like etterpå. Det tok bare 56 sekunder av overtallet før pucken lå i nettet bak Haukeland, og dermed 4–1 til OAR. Målscorer var Sergey Kalinin.

Dumme utvisninger skulle vise seg å bli kostbart for Norge. Da Mattias Nørstebø måtte sette seg i to minutter etter 32,10, utnyttet OAR nok en gang muligheten, og Nikita Nesterov scoret 5–1-målet via den ene skøyten til Bonsaksen. Det tredje baklengsmålet i undertall for Norge i kvartfinalen.

– Det er en grunn til at vi får disse utvisningene, og det er at vi er på etterskudd. Russerne er gode, sa «Shampo» i den andre pausen.

Det norske laget yppet seg litt foran Koshechkin da andre periode nærmet seg slutten, men det ble med den ene scoringen til Bonsaksen.

Klassekontring til 6–1

Den siste perioden ble en transportetappe for OAR, som tok foten litt av gasspedalen for å spare krefter til sin fredagens semifinale mot Tsjekkia.

Ludvig Hoff kunne ha satt inn Norges andre scoring da han fikk en god skuddmulighet foran OARs mål fire minutter ut i tredje periode.

Patrick Thoresen forsøkte seg også med en god backhand noen minutter seinere, men dessverre for Norge klarte han ikke å overliste motstanderens keeper Vasily Koshechkin.

I stedet var det OAR som slo til igjen. Etter 53,15 dro laget opp en glitrende kontring, som Ivan Telegin avsluttet. 6–1, og lekestue fra de russiske stjernene.

Det ble sluttresultatet i Gangneung Hockey Centre, og dermed exit i kvartfinalen for Norge i OL.

– Spillemessig og ferdighetsmessig har vi ikke klart å nærme oss de store landene i hockey, sa Eurosport-kommentator Jørgen Klem like før sluttsignalet gikk.