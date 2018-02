Norendal tok til tårene etter OL-nedtur: – Jeg var livredd

vintersport

PYEONGCHANG/OSLO: Silje Norendal var svært skuffet etter at hun måtte ta til takke med 4. plass i kvinnenes slopestylefinale i Bokwang Phoenix Park mandag. Hun tok til tårene i målområdet.

– Det kom mange følelser etterpå. En bronse ville betydd mye og vært noe å ha med seg fra OL, sier Norendal til NTB.

Regjerende OL-vinner Jamie Anderson forsvarte gullet fra Sotsji og vant foran canadiske Laurie Blouin. Finske Enni Rukajärvi tok bronsen.

Slopestyle kvinner: Gull: Jamie Anderson, USA 83,00, sølv: Laurie Blouin, Canada 76,33, bronse: Enni Rukajärvi, Finland 73,38, 4) Silje Norendal, Norge 73,91, 5) Jessika Jenson, USA 72,26, 6) Hailey Langland, USA 71,80, 7) Sina Candrian, Sveits 66,35, 8) Sofia Fedorova, OAR 65,73, 9) Yuka Fujimori, Japan 63,73, 10) Elene Könz, Sveits 59,00. Startet ikke finalen: Silvia Mittermüller, Tyskland. 25 utøvere startet finalen som følge av at søndagens kvalifisering ble avlyst.

Poengsummen fra første run holdt seg for Anderson, og 27-åringen tok ingen sjanser som siste utøver på toppen.

Norendal kom seg helskinnet gjennom sitt første løp med en poengsum på 73,91. Hun avsluttet med en perfekt 720 på det siste hoppet og gikk inn i ledelsen etter at 14 utøvere hadde gjort sitt første run.

Og den holdt frem til Jamie Anderson, siste utøver igjen på toppen, satte utfor. 27-åringen fra USA hadde full kontroll og fikk poengsummen 83 og overtok ledelsen fra Norendal.

Skuffet Norendal

I sitt andre run var Kongsberg-jenta så vidt nedi med hendene på sitt siste hopp, samt et par andre feil som gjorde at poengsummen til slutt ble 47,66. Senere ble hun slått av Blouin og Rukajärvi.

Hun var ikke fornøyd med at konkurransen ble gjennomført. Det var vanskelig forhold, og blant andre Yuka Fujimori fra Japan falt. Norendal forteller at hun overhodet ikke hadde lyst til å sette utfor. Flere utøvere og trenere var kritiske.

– Jeg er veldig irritert over at det ble kjørt finale. Jeg var gjennom hoppene en gang på trening, og jeg synes det var helt grusomt. Alt jeg ville gjøre var å sette meg ned på toppen og gråte, sier Norendal i et intervju vist på Eurosport Norge.

Hun fortsetter:

– På trening kom jeg meg ikke forbi førstehoppet. Jeg er overrasket over meg selv at jeg klarte lande. Men når det endte som det endte, så er det bare kjipt.

24-åringen slet med å holde tårene tilbake på spørsmål om følelsen av at medaljen glapp.

– Jeg husker nesten ikke hva jeg gjorde i runet mitt, fordi jeg var livredd.

– Det var helt grusomt. Jeg har sittet på toppen og ristet i to timer for jeg var redd for å kjøre.

Ut mot arrangøren

Hun var ikke den eneste som reagerte. Etter konkurransen gikk den norske snowboardsjefen Per Iver Grimsrud ut mot arrangøren. Han mener den ikke burde blitt gjennomført.

– Jeg er bare glad Silje kom seg helskinnet ned. Denne konkurransen burde ikke vært kjørt. Det er dårlig PR for snowboard. Jeg hadde hjertet i halsen hele tiden, sier landslagssjef Grimsrud til NTB.

Han får medhør av Discoverys ekspert Helene Olafsen.

– Jeg synes først og fremst det er veldig trist for kvinnelig snowboardkjøring. Jentene her har jobbet knallhardt og økt nivået på sporten. Det som ble vist her i dag er ikke representativ og går på bekostning av helsa til utøverne. OL er muligheten til å vise fram sporten, og det er helt urettferdig for sporten, for utøverne og de som har et hjerte for den, sier hun ifølge Eurosport Norge.

– Man vet ikke hvor vinden tar deg. Heldigvis har ingen blitt skadet ennå, men dette var en nedtur, sier tsjekkiske Sarka Pancochova til VG.

Snowboardsjef Grimsrud mener også at Silje Norendal ble frarøvet bronsemedaljen.

– Den finske jenta som ble nummer tre, fikk altfor godt betalt. Silje skulle hatt bronsen. Der er de fleste her enig om, sier Grimsrud.

Konkurransen var preget av reserverte utøvere, og det var svært få høye poengsummer. Flere ble stoppet av vinden og mistet all fart på sin vei mot de store hoppene i bunnen av bakken.

Det var likevel en skuffet Norendal som måtte se at pallplassen glapp. Forholdene bedret seg trolig noe etter Norendals andre run. I målområdet hadde hun tårer i øynene og fikk trøst av trenerteamet.

Uforsvarlig

Ved løypa var det bred enighet blant trenere og ledere om at det var uforsvarlig av OL-arrangøren å gjennomføre konkurransen. Vindflagget på det siste hoppet sto nesten oppover til tider under det andre heatet. Et vindkast kunne potensielt gjort stor skade på en utøver ved et av de avsluttende hoppene.

Renndirektør Roberto Morsei tar likevel ikke til seg kritikken og mener utøverne selv hadde skyld i at de ikke klarte å lande triksene sine.

– Jeg så mange fall i løpet som jeg kan si var utøverfeil også. Kanskje noen hadde litt mer vind, men i den første omgangen var det greie forhold og det var da de fleste utøverne satte sin standard og beste omgang, sier han.

Andre utsatte renn har nok gjort at arrangøren er desperate etter å fullføre det som kan fullføres på OL-programmet.

Norendal har fire gull i X Games – tre av dem i slopestyle. I samme øvelse i Sotsji-OL ble det 11.-plass i finalen for 24-åringen.

