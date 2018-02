Nordmann i OL-troppen satt i arrest av politiet i Sør-Korea - sendes hjem

vintersport

PYEONGCHANG: – Dette er en kjedelig sak, og helt unødvendig. Det er bare én måte å reagere på, og han blir sendt hjem i dag, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i møte med Aftenposten onsdag morgen.

Han vil ikke opplyse om hvilket idrettsmiljø mannen er en del av, men:

– Han tilhører den norske OL-troppen.

Skadeverk i beruset tilstand

Natt til tirsdag ble et medlem av den norske OL-troppen innbragt av politiet i Pyeongchang. Vedkommende skal i beruset tilstand ha gjort skadeverk.

Personen, som har hatt en støttefunksjon-rolle under vinterlekene i Sør-Korea, satt i arresten over natten og ble avhørt tirsdag.

VG har fått opplyst gjennom politistasjonen mannen har oppholdt seg, at han skal ha vært svært beruset. «Det blir hevdet at han motsatte seg arrestasjon før han påførte skader på én sivil bil og deretter en politibil», skriver avisen videre.

Ifølge VG har mannen fått en bot som tilsvarer cirka 22.000 norske kroner, og at den må betales før han slippes løs.

– Jeg vet ikke hvem det er. Det er trist for vedkommende å bli satt i koreansk fengsel og ikke kunne komme seg ut. Selvfølgelig, slikt skal ikke skje i et OL, sier Martin Johnsrud Sundby under en pressekonferanse før herrenes 15-kilometer fredag.

– Påvirker denne saken dere løpere på noe vis?

– Nei.

Ifølge Olympiatoppens egen medieguide har de sendt avgårde 109 deltakere, 91 som er direkte tilknyttet de ulike idrettsgrenene og 56 personer for øvrig. Den siste gruppen omfatter alt fra toppidrettssjefen til fysioterapeuter.

Tatt ut av tjeneste

– Dette er et disiplinærbrudd som er uforenelig med å tilhøre den norske OL-troppen. Vedkommende er derfor tatt ut av tjeneste og ut av troppen. Nordmannen vil bli sendt hjem så snart saken er avklart av koreansk politi. Det står etter forholdene greit til med vedkommende.

– Vi vil ivareta ham så lenge han er i Korea og følge ham opp når han kommer hjem til Norge, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø i en pressemelding som ble sendt ut fra Olympiatoppen onsdag.