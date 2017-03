Her får den norske VM-hopperen den blytunge beskjeden

LAHTI/OSLO: Andreas Stjernen fra Levanger hadde en gyllen mulighet til å sikre seg en VM-medalje torsdag kveld.

Stjernen hoppet lengst av alle i førsteomgang, og lå kun bak Stefan Kraft og Andreas Wellinger på poeng.

Stjernen hoppet imidlertid 129 meter i finaleomgangen, noe som akkurat ikke holdt til å slå Piotr Zyla fra Polen.

– Neiiiiii. Han er 0,6 poeng bak! utbrøt NRK-kommentator Christian Nilssen.

Den differansen viste seg også å bli avgjørende for at det ble fjerdeplass - og ikke bronse - på Stjernen.

Til slutt ble det Kraft som vant foran Wellinger og Zyla.

– Det var jævla bittert å se to-tallet da jeg landet etter sistehoppet. Det er medalje man kjemper om i VM, så det hadde vært mer smil da, men jeg skal ta med meg den gode prestasjonen, sier Stjernen.

– Det er det beste jeg har gjort i år, så jeg kan ikke være så veldig skuffet, men det var veldig surt der og da. Vi har en mulighet til og den skal vi prøve å ta vare på, sier han videre.

Skal bli bedre

Sportssjef Clas Brede Bråthen mener det var små marginer som gjorde at det ikke ble en enda kveld sett med norske øyne.

– Hvis marginene var på vår side i dag, kunne det blitt førsteplass og to på pallen. Det var de ikke, så da må vi bare bli enda bedre slik at jeg slipper å stå her og prate om marginer i fremtiden, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til Aftenposten.

Han tror Stjernen kommer seg over nedturen raskt.

– Han er en «easy going» fyr, så jeg tror vi slipper å ringe psykologer for å få ham på bena til lagkonkurransen, sier Bråthen leende.

Opptur for Norge

Dette var uansett en stor opptur for de norske hoppgutta.

I normalbakken lørdag ble Johann André Forfang beste nordmann med en syvendeplass.

Denne gangen ble ikke bare Stjernen nummer fire - Anders Fannemel hevet seg også betraktelig med en femteplass.

Daniel-André Tande ble nummer 10, mens Forfang kom sist av de norske med en 12. plass.

– Gutta gjør en kjempeinnsats og jeg er stolt av dem, sier Bråthen.

Landslagssjef Alexander Stöckl sitter igjen med et todelt syn etter dagens konkurranse.

– Det er utrolig vanskelig å være skuffet, når man har et lag der vi er fire mann på topp 12. Vi har 4. og 5. plass. Jeg er utrolig fornøyd med laginnsatsen, men selvfølgelig litt skuffet på Andreas’ vegne.

Resultater Gull: Stefan Kraft, Østerrike 279,3 (127,5–127,5), sølv: Andreas Wellinger, Tyskland 278,0 (127,5–129,0), bronse: Piotr Zyla, Polen 276,7 (127,5–131,0), 4) Andreas Stjernen, Norge 276,1 (129,5–129,0), 5) Anders Fannemel, Norge 268,8 (123,5–127,0), 6) Maciej Kot, Polen 266,9 (123,5–126,5), 7) Kamil Stoch, Polen 264,8 (127,5–124,5), 8) Dawid Kubacki, Polen 263,8 (128,5–123,0), 9) Peter Prevc, Slovenia 263,7 (128,0–124,5), 10) Daniel-André Tande, Norge 261,3 (121,5–129,5). Øvrig norsk: 12) Johann André Forfang 259,9 (127,0–122,5).

