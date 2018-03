Nedtur for Mowinckel – Vonn til topps i finalen

vintersport

Molde-jenta vant OL-sølv i både storslalåm og utfor i Pyeongchang. Sist fredag vant hun for første gang et verdenscuprenn da hun gikk til topps i storslalåm i Ofterschwang.

Før verdenscupfinalene i svenske Åre denne uken lå Mowinckel som nummer fem i verdenscupen totalt – med muligheter for en topp-3-plassering til slutt.

Men Mowinckel fikk det ikke til i utforløypa i Åre, som på grunn av værforholdene var veldig forkortet.

– Det var ikke helt min dag, fastslo Mowinckel etter vinterens siste utforrenn.

25-åringen kjørte litt nølende, hun tapte tid hele veien ned og ble til slutt nummer 15 – 1.09 sekunder bak vinneren Lindsey Vonn.

Etter en eventyrlig sesong kom nedturen for Molde-jenta i neste vinters VM-løyper.

– Jeg avsluttet fartssesongen OK. Det er ikke andreplasser i utfor som er hverdagen min. Men det er kult å se at jeg har noe å bygge videre på. Jeg er på god vei, sa hun i et intervju med NRK.

Vonn vant rennet, tapte cupen

Amerikanske Lindsey Vonn vant rennet, seks hundredeler foran italienske Sofia Goggia. Vonn brølte til kameraene da hun kjørte inn til ledertid.

Men det var en seier med en liten bismak, ettersom hun var fattige tre sammenlagt-poeng bak OL-vinner Goggia, som vant utforcupen for første gang.

Det var verdenscupseier nummer 82 for Vonn. den amerikanske 33-åringen er nå kun fire seire bak svenske Ingemar Stenmark. Vonn har sagt at hun ikke gir seg før Stenmarks rekord er slått.