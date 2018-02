NRK-profil mener Lorentzen-gullet overgikk Lillehammer-bragden. Her er det freidige svaret fra Johann Olav Koss.

vintersport

Håvard Holmefjord Lorentzen (25) var sterkest og tok 500-metergullet i OL mandag. Det var et gedigent øyeblikk i 25-åringens liv – men også en prestasjon med historisk sus.

Det er første norske OL-gull på 500-meter siden Finn Helgesen i 1948. I tillegg er det Norges første OL-gull på skøyter siden Ådne Søndrål for 20 år siden.

Den historiske betydningen stopper imidlertid ikke der, mener tidligere verdensmester Even Wetten, som kommenterer for NRK Radio under OL.

– Det er det beste skøyteløpet jeg har sett av en nordmann så lenge jeg har levd, sier Wetten.

Så blir Wetten litt betenkt.

– Bedre enn Koss’ 10.000 meter i Lillehammer-OL i 1994?

– Det er hvert fall det beste løpet jeg har sett som kommentator. Det er det beste løpet siden jeg var aktiv. Det kan selvfølgelig vurderes opp mot 10.000-meteren til Johann. Men de har slått det løpet med nesten to runder siden den gang. Lorentzen vant en øvelse vi ikke har behersket på lenge. Det er hvert fall helt på høyde med Koss’ løp, sier Wetten.

Koss’ spøkefulle svar

Det har gått 8765 dager siden det uforglemmelige øyeblikket i 1994. Johann Olav Koss suste inn til verdensrekord på 10.000 meter (13.30.55) og sitt tredje gull under OL på hjemmebane. Vikingskipet kokte.

I dag fulgte Koss Lorentzens gull med stor begeistring. «Helt fantastisk», sier han på telefon fra Toronto, Canada, der han bor. Han stiller seg imidlertid tvilende til Wettens vurdering.

– Mitt løp var 20 ganger så langt, da. Det er fantastisk med gull på 500 meter – formel 1-distansen. Han koreaneren (Cha Min-kyu, journ.anm.) gikk en veldig god 500-meter. Å snike seg foran den, er helt utrolig, sier Koss.

Han mener det er vanskelig å sammenligne de to løpene. Koss er voldsomt imponert over Lorentzens prestasjon, og han fryder seg over at Norges ventetid på OL-gullet endelig er over. Likevel avslutter han med en spøkefull kommentar:

– Even Wetten var så vidt født da jeg gikk. Det er ikke så rart om han ikke husker så godt.

– På grensen av hva som mulig for et menneske

For ordens skyld: Wetten var 11 år da Koss herjet under Lillehammer-OL. 24 år senere har han igjen sett et norsk skøyteløp som gir ham hakeslepp.

Wetten er spesielt opptatt av å fremheve at OL-arenaen ligger i lavlandet.

– Når du går 34.41, er det på grensen av hva et menneske kan gjøre på en lavlandsbane. Håvard har aldri gjort det der før. Han gikk sitt desidert beste løp noensinne – uavhengig av distanse. Det er helt, helt utvilsomt.

Lorentzens tidligere personlige rekord var på 34.43. Den ble imidlertid satt i Salt Lake City – 1.425 meter over havet. Høyden medfører at det blir høyere fart på grunn av lavere luftmotstand. Salt Lake City deler det meste av verdensrekorder med Calgary – som ligger 1.048 meter over havet.

Even Wetten anslår at Salt Lake City-banen er et halvt sekund raskere enn Pyeongchang-banen på en 500 meter. Dermed tror han at Pavel Kulizhnikovs verdensrekord på 33.98 kan stå for fall – neste gang Lorentzen konkurrerer i Nord-Amerika.

– Det kan gå hvis han er i like god form og treffer like godt – på riktig bane. Det er ikke alltid de går verdenscup i Nord-Amerika. Det er litt tilfeldighetens spill. Det avhenger av når man er der – og når man er i ordentlig god form, sier Wetten.

Han mener dessuten Lorentzen seiler opp som en «soleklar favoritt» i sprint-VM én uke etter OL. Først kan det imidlertid bli et OL-gull til. Fredag stiller Lorentzen på 1000 meter.