Mowinckels berg og dalbane-VM

Ragnhild Mowinckel har hatt et VM med store kontraster. Det startet så herlig med en uventet og gledelig sjetteplass i super-G. Alt så lyst ut. Det var bare å «gønne» på videre.

Hun ble nummer ti i kombinasjonen, et «greit» resultat. Men så kom nedturen i utfor. Hun skjønte ikke helt hvor hun hadde gjort feilene som gjorde at hun endte helt nede på 20. plass.

Tirsdag skulle hun egentlig kjørt lagkonkurransen, men ble satt ut til fordel for Kristin Lysdahl like før start.

– Du har hatt gode og dårlige opplevelser i VM så langt. Hvor er du nå?

– Jeg føler at jeg er ganske balansert igjen. Nå er jeg i vater og klar for det jeg gleder meg til mest her. Det som skal skje torsdag (storslalåm) er bare positivt og noe jeg gleder meg til å gjøre, forteller Molde-jenta til Aftenposten.

Det er i storslalåm hun har fått sine beste opplevelser i verdenscupen denne sesongen. Fjerdeplassen fra Semmering i romjulen er hennes beste i verdenscupen noensinne. Han er rangert som nummer ti i storslalåmcupen.

Mowinckel med karrièrebeste på VMs første dag: – Veldig lettet

- Graver meg ikke ned

Tidligere var Mowinckel virkelig plaget i lang tid etter nedslående resultater. Takket være et godt samarbeid med psykolog Arne Jørstad Riise i Olympiatoppen, har det endret seg.

– Det er mye enklere nå å komme over skuffelser. Jeg klarer å riste det av meg og tenke fremover. Selv om det er kjipt når det skjer, så går det helt greit dagen etter, forklarer hun.

At hun ikke fikk kjøre lagkonkurransen, er hun ikke så veldig villig til å kommentere:

– Jeg var på start og klar til å kjøre. Men etter å ha sett de to andre kjøre (Lysdahl og Maren Skjøld), så tror jeg ikke jeg kunne gjort det noe særlig bedre.

– Så du graver deg ikke ned av den grunn?

– Nei, absolutt ikke.

Løseth nekter å tippe eget resultat: - Den tabben gjør jeg ikke lenger

Mest hvile

I motsetning til Nina Løseth, så har ikke Ragnhild Mowinckel vært på precamp før VM. Det ble det rett og slett ikke tid til siden hun også skulle kjøre fartsdisiplinene i starten av mesterskapet. Hennes viktigste oppladning var hvile.

Teknikktrener Tim Gfeller mener det var riktig resept.

– Dette var planlagt for lenge siden, og det har liten betydning med tanke på storslalåmen. Vi må bare justere så godt vi kan for dette. Det viktigste for Ragnhild er å sørge for at hun er uthvilt og klar, forklarer han og legger til:

– Ragnhilds storslalåm har vært ganske god de siste årene. Den store forandringen med henne denne sesongen er hvordan han takler selve konkurransene. Hun er mye mer avslappet. Hun får rett og slett mer ut av skikjøringen sin. Hun var god for to sesonger siden, men forrige sesong følte hun presset på å bli bedre. Så mens hun var god på trening og kjøringen generelt var bra, så fikk hun ikke det ut i resultater, sier Gfeller.

Storslalåm kjøres torsdag kl. 09.45 og 13.