Mowinckel søker hjelp hos Genghis Khan

Ragnhild Mowinckel har kjørt verdenscup i fem år. Denne sesongen har pilen virkelig pekt riktig vei.

– Det hjelper virkelig på selvtilliten, forklarer Molde-jenta som leder et nokså umerittert norsk lag i VMs åpningsdistanse tirsdag.

Mowinckel ligger an til å få kjøre alle øvelser i VM unntatt slalåm neste lørdag.

Jansrud ute med sykdom to dager før første VM-øvelse

Fire norske jenter stiller til start i super G, men selv ikke Mowinckel hører med til de som nevnes hverken i favoritt- eller outsidergruppen. Kanskje ikke så veldig rart siden sesongens klart beste resultater har kommet i storslalåm. Fjerdeplassen i Semmering rett etter jul ble fulgt opp med en sjetteplass i Maribor snaut to uker senere.

Da hun møtte norsk presse et snaut døgn før VM skulle starte, følte hun at spenningsnivået var akkurat passe. Det vil si: det kriblet ganske mye.

Har hvilt seg til overskudd

Noen av de norske alpinistene har vært på en liten precamp før VM, så ikke med Ragnhild Mowinckel. Hun har vært hjemme noen dager i stedet.

– Når man kommer fra teknikkjøring til fart, må man ha litt fri innimellom. Derfor har jeg vært hjemme og koblet helt av. Jeg har ligget med bena høyt og samlet mest mulig energi. Det er mye i et VM, mange disipliner man skal være med på. Jeg vet jo at formen er der. Jeg vil komme inn med overskudd, forklarer hun.

Tirsdag ble utfortreningen i VM-løypene avlyst på grunn av forholdene. Super G kjøres i deler av den samme traseen, og Mowinckel skulle gjerne hatt en gjennomkjøring før VMs første øvelse.

– Men det er jo likt for alle. Det er bare å gjøre det beste ut av det, sier 24-åringen som har sveitsiske Lara Gut som den største favoritten i super G.

For Mowinckel handler mye om å treffe det rette spenninsgnivået slik at hun våger akkurat passe underveis. Det er her Miike Snows Genghis Khan kommer inn.

– Jeg har egentlig ikke så faste rutiner, men jeg bruker en del musikk for å finne riktig modus. Det må være noe upbeat, og nå spiller jeg den melodien ganske mye, forklarer hun.

Mowinckel har fått startnummer 16 tirsdag, Maria Tviberg starter som nr. 25, Kristin Lysdahl har 33 og Kristina Riis-Johannessen 36.

P.S. Mowinckels favorittøvelse storslalåm er ikke før neste torsdag.

