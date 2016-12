Mowinckel og Løseth med bra utgangspunkt etter første omgang

Tirsdag var kvinnealpinistene tilbake i manesjen etter at storslalåmrennet i Courchevel blåste bort før jul.

Mowinckel klinket til fra start og hadde tredje beste tid på toppen. Hun var bare fire hundredels sekund bak Shiffrin etter første mellomtid. Like etter holdt det på å gå galt da hun nesten var på innerski, men heldigvis gikk det bra.

24-åringen var i mål 1,19 sekund bak ledertiden. Det holder til en foreløpig delt 11.-plass.

– For en formidabel innsats hun hadde i øverste del, sa NRKs alpinekspert Paul Arne Skajem.

Muligheter

Løseth var i aksjon som nummer tre tirsdag. Hun kjørte litt vel forsiktig på toppen, men fikk opp farten i mellompartiet. Hun er nummer 14 og bak med 1,29 før finalen.

– Her er det muligheter for Nina å avansere, mente Skajem da hun var i mål.

27-åringen har i vinter vist solid kjøring i både slalåm og storslalåm. I Courchevel rakk hun å kjøre førsteomgangen før rennet ble avlyst. Hun ville hatt et glimrende utgangspunkt om finaleomgangen hadde blitt noe av.

Shiffrin leder 27/100 sekund foran Manuela Mölgg fra Italia. Amerikaneren er helt ustoppelig i slalåm, men jakter fortsatt sesongens første storslalåmtriumf.

Veith tilbake

Det østerrikske hjemmepublikummet fulgte spent med på Anna Veiths etterlengtede comeback. 27-åringen, som tidligere gikk under navnet Fenninger, hadde vært ute i 14 måneder etter kneskaden hun pådro seg i Sölden 21. oktober i fjor.

Veith markerte seg ikke i toppen og var ikke i nærheten av å ta seg videre til finaleomgangen. For henne ble rennet en testgjennomkjøring.

– Kanskje var det litt for tidlig å kjøre for henne. Det ser ut som hun har litt vondt. Det var som at hun ikke klarte å trykke til i svingene i det hele tatt, kommenterte Skajem.

