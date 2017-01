Mowinckel langt bak sensasjonsvinner

Fra startnummer 25 kjørte Scheyer gnistrende og i mål var hun 25 hundredeler foran mer meritterte Tina Weirather fra Liechtenstein.

- Det er en sensasjonell ledelse for jenta fra Østerrike. I sitt fjerde renn går hun helt til topps, ropte NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

Fra startnummeret etter sikret amerikanske Jacqueline Wiles seg en pallplassering da hun kjørte inn til tredjeplass, 54 hundredeler bak Scheyer.

Det amerikanske laget hadde ikke bare tredjeplassen å glede seg over søndag. Lindsey Vonn gjorde også comeback i sitt første renn siden februar. Hun har vært borte fra alpinbakken i elleve måneder på grunn av en kneskade og en brukket arm, men slo tilbake med å bli nummer 13 i Østerrike.

Verdenscup alpint kvinner søndag Verdenscup alpint kvinner i Altenmarkt-Zauchensee, Østerrike søndag, utfor: 1) Christine Scheyer, Østerrike 1.21,15, 2) Tina Weirather, Liechtenstein 1.21,54, 3) Jacqueline Wiles, USA 1.21,69, 4) Lara Gut, Sveits 1.21,70, 5) Ilka Stuhec, Slovenia 1.21,73, 6) Johanna Schnarf, Italia 1.22,30, 7) Nicole Schmidhofer, Østerrike 1.22,34, 8) Nicol Delago, Italia 1.22,40, 9) Jasmine Flury, Sveits 1.22,47, 10) Elena Fanchini, Italia 1.22,50. Norske: 21) Ragnhild Mowinckel, Norge 1.23,18, 45) Maria Therese Tviberg, Norge 1.24,63. Verdenscupen (20 av 37 konkurranser): 1) Mikaela Shiffrin, USA 1008, 2) Gut 693, 3) Stuhec 584, 4) Tessa Worley, Frankrike 563, 5) Sofia Goggia, Italia 560, 6) Wendy Holdener, Sveits 515, 7) Weirather 447, 8) Veronika Velez Zuzulova, Slovakia 435, 9) Nina Løseth, Norge 426, 10) Petra Vlhova, Slovakia 384. Øvrige norske (topp 30): 20) Mowinckel 217. Utforcupen (4 av 8 renn): 1) Stuhec 345, 2) Gut 180, 3) Goggia 175, 4) Weirather 159, 5) Scheyer 150, 6) Schnarf 147. Øvrige norske (topp 30): 25) Mowinckel 32, 28) Tviberg 29.

Ragnhild Mowinckel startet rett før Scheyer, men var ikke i nærheten av å kjøre like godt, til tross for at forholdene hadde endret seg i favør de som startet sent.

Den norske jenta var 2,03 sekunder dårligere enn seierskvinnen søndag.

Norges andre deltaker, Maria Therese Tviberg, hadde ikke en god dag i Østerrike. Hun ble nummer 45, 3,48 sekunder bak Scheyer.

Søndagens utfor erstattet den planlagte superkombinasjonen på grunn av værproblemer i Østerrike.

(©NTB)