Mowinckel havnet rett utenfor pallen: – OL har vært helt fantastisk

vintersport

PYEONGCHANG: Ragnhild Mowinckel har hatt et eventyrlig OL.

Først suste hun overraskende inn til sølv i storslalåm. Så forbløffet hun seg selv ved å vinne sølv også i utfor.

I torsdagens kombinasjonsrenn hadde hun en ny medaljemulighet. Etter utfordelen lå hun på annenplass bak den amerikanske alpindronningen Lindsey Vonn.

Slalåm er imidlertid ikke Mowinckels sterkeste side, og hun kjørte inn til fjerdeplass. Da Vonn kjørte ut, ble fjerdeplassen bekreftet for Mowinckel.

Sveitsiske Michelle Gisin vant gullet.

– Det hadde blitt for dumt med enda en medalje, sa en smilende Mowinckel etter rennet.

– Uvirkelig

– Jeg er veldig fornøyd med fjerdeplass i kombinasjonen. Jeg forventet veldig lite av slalåmdelen, sier Mowinckel.

Hun kan se tilbake på et OL som gikk over all forventning.

– Det er uvirkelig. OL har vært helt fantastisk. Det er ekstremt gøy å virkelig få det til slik etter å ha jobbet for det i lang, lang tid, sier Mowinckel.

25-åringen mener at OL-suksessen er resultatet av en god sesong.

– Det er en sesong der jeg har tatt store steg i hver disiplin. Jeg tror også det hjelper at det er OL. Det er den ene sjansen man har, og da vil man klinke til. At jeg åpnet som jeg gjorde, tok også bort mye press, sier Mowinckel.

Slalåmsterke Mikaela Shiffrin kjørte seg opp fra 6.-plass til sølv, mens Wendy Holdener tok bronse.

Småirritert etter utfordelen

Etter utfordelen lå Mowinckel på annenplass. Kun Lindsey Vonn hadde kjørt raskere.

Likevel var Mowinckel litt irritert.

– Det er en helt grei utfor, absolutt. Samtidig gjør jeg litt større småfeil i dag enn jeg gjorde i går. Resultatmessig er jeg, enn så lenge, veldig fornøyd. Du vil helst kjøre best mulig, og når jeg gjør slike småfeil, blir jeg irritert for det, sa Molde-jenta til Aftenposten etter utfordelen.

Før slalåmrennet innrømmet hun at slalåm ikke er favorittdisiplinen.

– Det er ikke helt favorittøvelsen, nei. Men en gang i tiden var det jo det, så da får vi se om vi drar frem de gamle ferdighetene. Jeg får bare prøve, sa hun.