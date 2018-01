Vant for femte gang på rad: Slik forklarer Maren Lundby suksessen

vintersport

Maren Lundby seiler opp som Norges aller fremst gullhåp i OL. Søndag vant hun nok en gang i japanske Zao, hennes femte strake seier. 23-åringen var nok en gang fullstendig suveren.

Passerte Ruud

Med hopp på 97 og 101 meter var hun rennet med 30,2 poeng. Drøye ti poeng mindre enn hun vant med fredag.

– Jeg er i mitt livs form, konstaterer Lundby overfor Aftenposten.

Resultater: Verdenscup hopp kvinner i Zao, Japan søndag (HS102): 1) Maren Lundby, Norge 245,9 (97-101), 2) Yuki Ito, Japan 215,7 (90,5-91,5), 3) Sara Takanashi, Japan 215,4 (89-91), 4) Nika Kriznar, Slovenia 214,6 (85-97,5), 5) Jirina Avvakumova, Russland 208,7 (90,5-88), 6) Yuka Seto, Japan 203,7 (86,0-87,5), 7) Juliane Seyfarth, Tyskland 192,9 (84-88,5), 8) Ema Klinec, Slovenia 186,1 (83-85,5), 9) Ramona Straub, Tyskland 184,3 (87-83), 10) Kaori Iwabuchi, Japan 184,1 (89,0-83,0). Øvrige norske: 19) Anna Odine Strøm 166,6 (80-83), 20) Silje Opseth 162,7 (80-75). Ikke til finaleomgangen: 42) Anniken Mork 62,3 (62). Verdenscupen (10 av 17 renn): 1) Lundby 760, 2) Katharina Althaus, Tyskland 500, 3) Takanashi 470, 4) Ito 415, 5) Avvakumova 348, 6) Chiara Hölzl, Østerrike 264, 7) Carina Vogt, Tyskland 248, 8) Ursa Bogataj, Slovenia 211, 9) Kriznar 176, 10) Klinec 170. Øvrige norske: 22) Strøm 84, 25) Opseth 71. (©NTB)

Triumfen i Zao var Lundbys tiende i verdenscupen. Dermed passerte hun Toten-rekorden til legenden Roger Ruud.

Lundby tangerte samtidig Anders Jacobsen (10 seirer). Kun Roar Ljøkelsøy har flere seirer med elleve.

– Enormt dedikert

Yuki Ito og Sara Takanashi kom på henholdsvis andre- og tredjeplass på hjemmebane, i et renn som var preget av vanskelige forhold.

– Jeg er veldig stolt over at Maren takler de vanskelig forholdene så bra, sier landslagssjef Christian Meyer.

Lundby har tatt store steg denne sesongen. Per dags dato er hun verdens beste skihopper, samt et av Norges største gullhåp i OL. Årsaken er sammensatt, men Meyer trekker frem holdningene som en viktig årsak.

– En grunn er den enorme dedikasjonen til hoppsporten, sier han.

Maren Lundby presenterte seg på den internasjonale scenen allerede som 15-åring, da hun var med i VM i 2009.

Veien til toppen har vært lang, og hun forteller at det ikke alltid har vært like lett.

– Det har hendt at jeg har tvilt, men målet har hele tiden vært å bli verdens beste skihopper – så jeg har prøvd å følge den tanken, sier hun.

Folkene rundt henne - trenere og støtteapparat - har vært tydelige på at Lundby kunne nå toppen. Hun har hele tiden vært tålmodig, jobbet hardt og valgt å lytte til beskjedene hun har fått. Det har gitt resultater.

– Jeg har vært så «dum» at jeg har trodd på dem rundt meg, sier hun.

OL-håp

To av de beste tyske jentene sto over i Japan. Katharina Althaus og Carina Vogt dropper Zao for å lade opp til OL i Sør-Korea, men det er ingen tvil om at Lundby er den store gullfavoritten i Pyeongchang.

Anna Odine Strøm og Silje Opseth fortsetter jakten på OL-tur. Duoen ble nummer 15 og 17 fredag, og 18 og 19 søndag.

Men det er ingen tvil om at Norges store gullhåp er Maren Lundby. Den voldsomme dominansen til tross. Meyer er ikke redd for at 23-åringen skal miste fotfestet selv om hun svever høyt og langt i bakken.

– Hun er en jente som holder beina plantet på bakken, sier han.

Selv sier Lundby følgende om egne forventninger til lekene.

– Jeg gleder meg og håper jeg kan holde på den fine formen jeg har nå. I OL kan alt skje, kommer der fra er av Norges største gullhåp i Pyeongchang.

Lundby kan få med seg en hopper til, og det kan bli Silje Opseth. Da må hun være inne på listen over de 35 beste hopperne i verden. Nasjonene kan ikke ha med mer enn fire hver.