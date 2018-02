Noroviruset truer OL-byen: Her er grepene Norge tar for å unngå «fullstendig krise»

vintersport

PYEONGCHANG: Med bare dager igjen til OL-starten har regionen rundt OL-byene blir rammet av norovirus. Svenske SVT melder om at 1200 sikkerhetsvakter er blitt sendt bort fra OL-området. Av denne gruppen er 41 personer blitt rammet av oppkast og diaré.

Den norske leiren er nå satt i høyere beredskap for å unngå å bli utsatt for smitte.

– Vi har kjøpt inn ekstra såper. Så vi har dobbelt opp med det, ikke bare på toaletter, men også på kjøkkenet. Folk som ikke bor på hotellet får ikke lov til å oppholde seg på fellesrommet vårt, sier landslagslege Petter Olberg til Adresseavisen.

Tetter skottene i leiren

Han sier at nabobutikken ble «ranet» for all såpe de hadde. Ledere og utøvere som ikke bor på hotellet, får heller ikke lov til å spise sammen med langrenns- og skiskytterutøverne.

– Det som er spesielt med noroviruset er at sprit alene er ikke godt nok. Du må vaske hendene i tillegg. Det gjør at vi må tette skottene litt. Får vi det inn i leiren, blir det fullstendig krise. Det er katastrofe fra et idrettsmedisinsk ståsted å få dette inn i en tropp. Det er det verste som kan skje, sier Olberg.

Sykdom truet også leiren under Lahti-VM i fjor, men tiltakene gjorde at ingen ble rammet.

To dager med oppkast og diaré

Dersom en utøver blir rammet, må de forvente to dager med oppkast og diaré. Så er det 3–4 dager for å få opp energinivået igjen.

– Vi gjør det vi kan, og det har alltid fungert før. Men vi er strengere, vi setter grenser, og vi setter regler for matsituasjonen, sier Olberg.

Også den svenske OL-leiren har gjort tiltak for å hindre at smitten rammer deres utøvere. De svenske utøverne har fått tilgang til håndsprit, og får informasjon om personlig hygiene.

– Det kan skje veldig fort på en dag eller natt. Derfor må vi være på vakt, og være nøye med den daglige hygienen, sier Peter Reinebo i den svenske olympiske komiteen til Expressen.

I tillegg har de tilgang til en tom leilighet som står klar dersom noen fra den svenske leiren skulle bli syke.

– Om noen føler seg dårlig tar vi de bort fra leiren, sier Reinebo til Expressen.

Svært smittsomt

Norovirus er svært smittsomt mellom mennesker, og kan også smitte gjennom mat og drikke.

De 1200 personene er tatt ut av tjeneste, og blir erstattet med 900 soldater fra det sørkoreanske forsvaret, sier en talsperson for den olympiske organisasjonen i Pyeongchang.

Helsemyndighetene utredet nå hvor smitten har oppstått. Vaktene har ikke bodd i OL-byen.