Lysdahl og Mowinckel på skuddhold i sesongåpningen

Fra startnummer 26 imponerte 21-åringen Kristin Lysdahl i den sterke vinden i Sölden og kjørte inn til en foreløpig åttendeplass, 85 hundredeler bak ledende Manuela Mölgg fra Italia.

– Det er utrolig gøy. Det er første gang jeg kjører renn her, sa Lysdahl til NRK etter Sölden-debuten.

Ragnhild Mowinckel ligger på tiendeplass når 30 kjørere har satt utfor. Hun ligger 1,04 bak den italienske lederen.

– Det er helt greit. Jeg merket at jeg holdt igjen litt i henget der, og det lønte seg ikke i en slik løype. Det skal ikke så mye til før du mister tid. Det er helt ok. Nå har jeg fått unna 1. omgangen, og det er bare å gi gass i 2. omgang. Avslutningen var bra. Jeg visste at jeg måtte slippe da jeg kom i overgangen. Det ble sånt her og der, men det var innenfor limiten og jeg får gjøre det samme i 2. omgang, sa Mowinckel.

Tyngre

Det gikk tyngre for Nina Haver-Løseth. Hun hadde problemer hele veien ned mot mål, og ligger hele 1,75 sekunder bak Mölgg i lørdagens storslalåmrenn.

– Det er ikke kult å kjøre når jeg kjenner at jeg ikke får ut det jeg er god for. Jeg kjenner at jeg stivnet litt til og lot mine gamle opplevelser i denne bakken ta litt overhånd. Det er ingen veldig kul opplevelse, men samtidig lærer man av dette også. Nå må jeg bare finne ut hvordan jeg skal ta meg sammen til 2. omgang og få til å kjøre ordentlig på ski. Jeg føler at jeg kjører 30 prosent av det jeg har, og jeg vet ikke hvordan jeg skal få ut de siste 70. Det er veldig frustrerende.

Slukt levende

– Hva er det med deg denne bakken?

– Jeg vet ikke. Jeg trodde det hadde gått bedre, for det hadde gått bra på trening. Jeg trodde jeg hadde kontroll, men så kom jeg ned i bratta og så er det om den bare slukte meg levende. Det er ikke jeg som kjører løypa, det er løypa som kjører meg.

Mölgg leder 12 hundredeler foran amerikanske Mikaela Shiffrin, mens tyske Viktoria Rebensburg er nummer tre etter 1. omgang.

Kristine Gjelsten Haugen og Mina Fürst Holtmann kjører fra høye startnummer (42 og 45).

2. omgang starter klokka 13.00.

