Sverre Lunde Pedersen to tusendeler fra OL-sølv

vintersport

PYEONGCHANG: - Dette var en stor opplevelse. Det var dette jeg drømte om da jeg begynte med skøyter. To tusendeler fra sølv er ingenting, men jeg er glad jeg står her med medalje, sier Sverre Lunde Pedersen.

Skøyteløperen fra Os og Norge gliste bredt da han møtte pressen etter medaljeløpet i OL. Han gikk sitt livs løp da det gjaldt som mest på 5000-meter i OL-arenaen Gangneung Oval. Parmakker var verdensrekordholder Ted-Jan Bloemen, og Pedersen fikk dermed litt av en motstander å måle seg mot.

I mål kom han fattige to tusendeler bak Bloemen, og fotofinish måtte til for å avgjøre hvem av de to som var best. Bloemen fikk tiden 6.11,616. Pedersen fikk 6.11,618.

I paret etterpå kom Sven Kramer. Som forventet var den nederlandske storfavoritten klar for å gjøre det som skulle til. Han gikk inn til 6.09,76. Det holdt til gull og ny olympisk rekord.

Sølvet gikk til Bloemen, mens Pedersen fra Os tok bronsen.

Måtte vente på dommen

Bloemen ledet lenge på Pedersen, men så tok nordmannen ham igjen. Likevel, kanadieren var ikke ferdig, og på sisterunden kom han tilbake på høydramatisk vis med en solid sluttspurt.

Etter målgang gikk det noen lange sekunder før bildet av målgangen som viste at Bloemen var noen millimetere foran kom opp på storskjermen.

– Jeg gikk bare og ventet på hvem som kom til å bli tildelt å være først. Da jeg kom i mål var jeg bare forbannet på meg selv, og var så redd for at det skulle bli en bitter fjerdeplass, sier Pedersen.

Han så på trenernes skilt som viser rundetider på vekslingssiden at Bloemen gikk ned rundetiden på slutten.

– Det skulle jeg ikke sett. Det gjorde at jeg ble litt stresset da han kom jagende bak, og de siste 200 meterne gikk jeg ræva på skøyter. Men når jeg har medalje i lommen, gjør det ikke noe.

– Har du snudd skuffelsen over sølvet til glede over bronsen?

– Ja. Det har egentlig ikke gått opp for meg at jeg står her med medalje i OL.

Bloemen: - Jeg var heldig

Ted-Jan Bloemen fikk hardere konkurranse fra Pedersen enn han hadde forventet. Verdensrekordholderen fikk det tøft på slutten.

– Jeg var heldig som hadde en parkamerat som ga meg så tøff kamp. Jeg hadde problemer, men på de to siste rundene bestemte jeg meg for å gi alt for å vinne paret, sier Bloemen til BT.

Han forteller at han tok risiko i siste indre sving.

– Jeg var trøtt og tok en sjanse på å gi absolutt alt. Det er en ganske god følelse at det gikk, sier den nederlandskfødte kanadieren.

Pedersen sier dette var hans beste løp noensinne.

– At jeg var så nær Kramer sier en del om kvaliteten på løpet. Dette er mitt klart største øyeblikk i karrieren.

– Feil å avgjøre på tusendeler

Landslagssjef Sondre Skarli klarte ikke å se på da eleven Pedersen, som han har trent i flere år, gikk den siste avgjørende runde.

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg var skuffet da han ble målt til å være like bak, sier Skarli.

Det at løp blir avgjort med tusendeler, synes ikke Skarli noe om.

– Jeg har lenge før dette løpet vært stor motstander av det. Det er rart når det er et menneske som står og starter og skal avgjøre om det er tjuvstart eller ikke. Det vet vi kan skille ikke bare tusendeler, men også hundredeler, sier Skarli.

Likevel, det at Bloemen slo Pedersen i et parløp gjør saken bedre, mener han.

– Det var likt for dem i starten, og han vant på målfoto. Da er det mye lettere å slå seg til ro med det, sier Skarli.

– Burde det vært delt sølv?

– Det er ikke til å komme unna at målfotoet viser at Bloemen var foran.

Skarli sier Pedersen gikk rufsete på slutten.

– Han mistet hodet litt. Litt før hadde han kontroll, men da han så at Bloemen nærmet seg, ble han satt ut av det, sier Skarli som mener at Pedersen gjennom løpet var råsterk i skallen.

– Er dette det beste Pedersen har gjort i forhold til Kramer?

– Ja. Sverre viser nå at han er en mann for fremtiden, sier Landslagstreneren.

Sverre Lunde Pedersen Fra: Os Født: 17. juli 1992 Idrett: Skøyter Trener: Sondre Skarli Viktige meritter: Bronse 5000-meter OL 2018 5. plass på 5000-meter og lagtempo OL 2014. 3. plass på lagtempo VM 2017. 3. plass på 5000-meter. 2. plass på lagtempo. VM 2016 2. plass VM allround 2016 3. plass VM allround 2015 3 individuelle seire i verdens­cupen. 1 på lagtempo. OL-konkurranser 2018: 5000-meter, 1500-meter, lagtempo og fellesstart.

Bøkko tilbake etter skade

Håvard Bøkko skadet seg på trening i Sør-Korea under oppladningen til OL. Med strekk i den høyre ankelen og kutt i den andre, fikk veteranen ingen ideell oppladning til lekene.

Han klarte likevel å gjennomføre 5000-meteren greit med 6.24,51.

Siemen Spieler Nilsen ble nummer 13 med tiden 6.18,39.