Lorentzen vant 500-meteren - nå tror han på VM-gull

Håvard Holmefjord Lorentzen beholdt sin ledelse i sprint-VM da han vant 500-meteren søndag formiddag norsk tid.

I duell med nederlandske Kjeld Nuis gikk skøyteløperen inn til tiden 34.96.

Nuis er Lorentzens største utfordrer i kampen om gullet og ligger 69 hundredeler bak nordmannen i sammendraget.

– Jeg skal angripe

Lorentzen er offensiv foran den siste og avgjørende 1000-meteren.

– Det er gode muligheter nå. Jeg skal angripe, så satser vi på at det holder, sa han til NRK like etter løpet.

25-åringen jakter Skøyte-Norges første VM-tittel i sprint på 37 år. Ingen norsk løper har vunnet mesterskapet siden Frode Rønning i 1981.

Søndag kan Lorentzen bli tidenes tredje norske sprintverdensmester. Per Bjærang var førstemann i 1974.

Slik avgjøres sprint-VM

Årets VM er lagt opp slik at utøverne totalt går fire øvelser, to 500-metere og to 1000-metere.

Den som har den beste tiden sammenlagt vinner mesterskapet.

Nå gjenstår det kun èn øvelse, 1000-meter.

Den avsluttende øvelsen går altså klokken 12.45 norsk tid. Der avgjøres det om Lorentzen kan kalle seg sprint-VM-vinner 2018.

Nordmennene Henrik Rukke og Johann Jørgen Sæves ble henholdsvis nummer 13 og 15.

Bøkko langt bak teten

På kvinnesiden er Hege Bøkko best plassert av de norske. Hun ble liggende som nummer sju på sammenlagtlista etter søndagens 500 meter, der hun tok 9.-plassen med 38,50.

Hol-løperen er 2,430 tidspoeng bak ledende Nao Kodaira. Japaneren vant 500-meteren med tiden 37,72. Kodaira har et forsprang på 0,350 tidspoeng ned til nederlandske Jorien ter Mors.

Martine Ripsrud (40,37) og Anne Gulbrandsen (40,59) ble henholdsvis nummer 18 og 19 på VMs nest siste distanse.