Lorentzen leder VM, men NRK-eksperten så svakhetstegn: – Han sprekker

vintersport

Håvard Holmefjord Lorentzen sikret seg ledelsen på sprint-VMs første dag, etter å ha vunnet 500 meteren og blitt nummer to på 1000-meteren lørdag formiddag.

– Han sprekker. Han har slitt med sykdom, og det vi ser her er resultatet av det, sa NRK-ekspert Even Wetten like etter målgang, da det i løpet av de siste hundre meterne ble klart at Lorentzen ikke tok seieren på distansen.

Likevel beholdt han ledelsen i sammendraget.

– Jeg føler meg litt bedre enn i går. Hvis jeg går litt bedre i morgen, går det fint, sa Lorentzen til NRK etter løpet.

Når kanalen spør ham om hvem som kommer til å vinne mesterskapet, svarer han kort og konsist:

– Det er Håvard Lorentzen.

Sprint-VM skøyter lørdag Sprint-VM skøyter i Changchun, Kina lørdag: Menn, sammenlagt (2 av 4 løp): 1) Håvard Holmefjord Lorentzen, Norge 69,495, 2) Kai Verbij, Nederland 69,640, 3) Kjeld Nuis, Nederland 69,695, 4) Nico Ihle, Tyskland 69,905, 5) Mika Poutala, Finland 69,910, 6) Mitchell Whitmore, USA 69,975, 7) Piotr Michalski, Polen 70,045, 8) Ronald Mulder, Nederland 70,145, 9) Cha Min-kyu, Sør-Korea 70,335, 10) Daichi Yamanaka, Japan 70,345. Øvrige norske: 14) Henrik Fagerli Rukke 70,780, 18) Johann Jørgen Sæves 71,085. 500 m: 1) Lorentzen 34,89, 2) Yamanaka 34,92, 3) Gao Tingyu, Kina 34,94, 4) Mulder 34,98, 5) Poutala 35,00 og Whitmore 35,00, 7) Michalski 35,03 og Verbij 35,03, 9) Ihle 35,04, 10) Laurent Dubreuil, Canada 35,07. Øvrige norske: 16) Rukke 35,36, 19) Sæves 35,60. 1000 m: 1) Nuis 1.08,97, 2) Lorentzen 1.09,21, 3) Verbij 1.09,22, 4) Sebastian Klosinski, Polen 1.09,71, 5) Ihle 1.09,73, 6) Poutala 1.09,82, 7) Whitmore 1.09,95, 8) Michalski 1.10,03, 9) Aleksej Jesin, Russland 1.10,14, 10) Cha 1.10,29. Øvrige norske: 13) Rukke 1.10,84, 15) Sæves 1.10,97. Kvinner, sammenlagt (2 av 4 løp): 1) Nao Kodaira, Japan 75,070, 2) Jorien ter Mors, Nederland 75,280, 3) Brittany Bowe, USA 75,690, 4) Marrit Leenstra, Nederland 76,185, 5) Olga Fatkulina, Russland 76,440, 6) Angelina Golikova, Russland 76,695, 7) Hege Bøkko, Norge 76,720, 8) Letitia de Jong, Nederland 77,245, 9) Yu Jing, Kina 77,465, 10) Arisa Go, Japan 77,605. Øvrige norske: 18) Anne Gulbrandsen 81,410, 19) Martine Ripsrud 81,825. 500 m: 1) Kodaira 37,23, 2) Golikova 37,78, 3) Ter Mors 37,97, 4) Go 38,06, 5) Fatkulina 38,07, 6) Bowe 38,21, 7) Vanessa Herzog, Østerrike 38,38, 8) Yu 38,42, 9) Leenstra 38,53, 10) Bøkko 38,60. Øvrige norske: 18) Ripsrud 40,46, 19) Gulbrandsen 40,69. 1000 m: 1) Ter Mors 1.14,62, 2) Bowe 1.14,96, 3) Leenstra 1.15,31, 4) Kodaira 1.15,68, 5) Bøkko 1.16,24, 6) De Jong 1.16,63, 7) Fatkulina 1.16,74, 8) Gabriele Hirschbichler, Tyskland 1.17,44, 9) Daria Katsjanova, Russland 1.17,53, 10) Golikova 1.17,83. Øvrige norske: 18) Gulbrandsen 1.21,44, 20) Ripsrud 1.22,73.

Plaget av sykdom

Lorentzen fortalte om sykdomsproblemene allerede i forkant av 1000-meteren.

– Det var greit, men kjentes veldig tungt ut. Det kjentes seigt og tungt ut hele veien. Timingen var ikke helt som om det var i OL, men jeg har vært syk i en uke og kan ikke forvente mer heller, sa den ferske OL-vinneren til NRK.

Bare Kjeld Nius var raskere enn Lorentzen på den lengste distansen. Under løpets andre runde maktet nordmannen ikke å matche nederlenderens tempo.

Nius vant for øvrig OL-gull på distansen i Pyeongchang.

De samme øvelsene skal gjentas i morgen formiddag. Tidene blir deretter lagt sammen. Den som har brukt kortest tid blir verdensmester i sprint på skøyter.

De to andre nordmennene, Henrik Rukke og Johann Jørgen Sæves ble henholdsvis nummer 13 og nummer 15.

Bøkko blant de ti beste

Hege Bøkko endte VMs første dag som nummer syv på sammenlagtlisten, etter å ha blitt henholdsvis nummer ti og nummer fem på dagens to øvelser.

Martine Ripsrud innledet mesterskapet med 18.-plass og tiden 40,46. Hun var to plasser dårligere på den doble distansen (1.22,73).

Anne Gulbrandsen noterte 40,69 på 500-meteren (19.-plass), mens hun var én plassering bedre på 1000 meter (1.21,44).

Saken oppdateres.