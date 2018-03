Syk Lorentzen ble verdensmester - endte 37 års ventetid

vintersport

Håvard Lorentzen gjorde jobben på søndagens 1000-meter og sikret med det norsk sprint-VM-gull.

– Det var tungt på slutten. Jeg gjorde en grei åpning, og jeg synes det gikk bedre enn i går selv om tiden var litt svakere, sa en strålende fornøyd Lorentzen til NRK etter seieren.

Triumfen gjorde Lorentzen til den første nordmannen til å vinne mesterskapet siden Frode Rønning gjorde det i 1981.

Gullet kommer i kjølvannet av at bergenseren ble den første nordmann på 70 år til å vinne OL-gull på distansen 500-meter i Pyeongchang.

Slik tok han gullet

Årets VM var utformet slik at utøverne gikk totalt fire distanser. To løp på 500 meter og to løp på 1000 meter.

Etter alle øvelsene, ble tidene lagt sammen. Håvard Lorentzen hadde den beste tiden.

Nederlenderne Kjeld Nius og Kaj Verbij tok plassene bak nordmannen.

– Normalt sett håper jeg ikke at noen dør, men i dag var det annerledes, sa Nius lattermildt. Jeg er fornøyd med resultatet, og gleder meg til å se familien min igjen. Håvard tok en fortjent seier, medgir nederlenderen.

– Som å puste gjennom et sugerør

I forkant av og under mesterskapet har Lorentzen slitt med sykdom.

Han har vært motvillig til å fortelle hvor ille det har vært, frem til nå.

– Det har vært ganske ille. Det har vært slik at jeg har vært usikker på om å stille til start. Det blir som å puste gjennom et sugerør, så det blir tungt på slutten, innrømmet han.

Trener Edel Therese Høyseth var stolt av sin elev.

– Han har ikke hatt en lett uke, og han kjente det nok i går. Utrolig stolt av at han klarte det. Han vinner VM-gull på omtrent 90 prosent. Det er utrolig bra, sier trener Edel Therese Høiseth.

Går for trippelen

Håvard Lorentzen har hatt en utrolig sesong og har vunnet både OL og VM-gull.

Likevel insisterer bergenseren på at jubelsesongen ikke er over enda.

– Jeg skal ta trippelen og vinne verdenscupen også, smilte han til NRK.

