Lillehammer vil søke OL i 2026 eller 2030 - foreslår å spre øvelsene over hele landet

vintersport

Lillehammer ønsker å søke OL på nytt. Det skriver VG torsdag.

Tidligere IOC-veteran Gerhard Heiberg har deltatt i utformingen av planene, basert på informasjon fra Den internasjonale olympiske komité. (IOC).

– Jeg kan bekrefte at Lillehammer igjen ønsker å stå som arrangør at et nytt OL. De nye reglene til IOC gjør at vi kan tilby et lavkost-OL hvor vi tar med store deler av Norge, sier Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen til VG.

Lillehammer kommunestyre vedtok i fjor en mulighetstudie, og må fatte et vedtak før en eventuell søknad blir sendt. Det trengs også støtte fra Idrettsforbundet og Stortinget.

Han forteller at en kostnadsanalyse skal være klar i løpet av kort tid. Han mener at de totale kostnadene for arrangementet vil være på 20 milliarder kroner, og ifølge Heiberg vil IOC stille med rundt halvparten av milliardene.

Dermed er det behov for en statlig garanti på rundt ti milliarder kroner. Mye av regningen mener de vil bli betalt gjennom private investeringer.

Det er betydelig mindre enn de siste lekene har kostet. OL i Sotsji fikk en sluttregning på nesten 400 milliarder kroner, og lekene i Sør-Korea som ble avsluttet for kort tid siden kostet rundt 100 milliarder.

– Det var arrangementer hvor man bygde nesten alt fra bunnen av. Vi skal arrangere et OL uten at det trengs ett eneste nytt storanlegg, sier Johnsen til VG.

Avventende kulturminister

Kulturminister Trine Skei Grande sier til NTB at hun ikke ønsker å involvere seg i OL-planene før søknaden har støtte i idretten og hos folket.

– Dette er jo en søknad som må komme fra idretten. Lillehammer må sørge for å ha støtte i idretten og hos folket for at en slik prosess kan starte. Det er ikke så lenge siden vi parkerte en søknad fra Oslo, så jeg er avventende, sier Grande til NTB.

Hun sier til byrået at hun ikke har vært i kontakt med de som står bak planene, og mener det er riktig.

- Skal Norge ha et slikt arrangement, er det viktig for meg at det blir gjort på en annen måte enn i dag. Det må dras mye mer ned og vi må bruke mindre penger. Vi må også gjøre det mer til en folkefest og ikke en pampefest, sier hun til NTB.

Heiberg forteller at IOC er svært interesserte i en søknad fra Lillehammer, og at de i tillegg har gitt beskjed om at lekene ikke trenger å være så kompakte geografisk. Det åpner for at Lillehammer kan få med seg flere steder i Norge på arrangementet.

– Hoppøvelsene kunne bli arrangert i Trondheim, Holmenkollen, Lillehammer og Vikersund. Snowboard på Voss er en mulighet. Stavanger kan få ishockeykamper. Curling er aktuelt for andre byer enn Lillehammer, sier ordføreren i Lillehammer til VG.

I framtidige OL vil det også åpnes for at søkerbyen kan legge opp til fem ekstra øvelser, som i dag ikke står på OL-programmet. De åpner for at Drammen kan få arrangere bandy, Finnmark få hundekjøring, og Telemark skiorientering. Oslo foreslås som arrangør for kunstløp.

– Det norske folk ønsker ikke noe OL nå

Tidligere kommunikasjonssjef i Tromsø2018, mener dette er et rent Lillehammer-OL, med noen få øvelser andre steder i landet.

– Dette er et elegant forsøk fra Lillehammer til å gjøre dette til et felles norsk OL, men når du leser på planene, så er det egentlig et Lillehammer-OL der du distribuerer noen få arrangementer til andre steder i Norge. Det er et godt forsøk, men jeg synes ikke det dekker over det faktum at det er et rent Lillehammer-OL. Det greit det, men jeg tror ikke det norske folk ønsker noe OL nå, sier Ingebrigtsen til VG.

De mener de har dårlig tid dersom de skal rekke å søke OL i 2016, og at en søknad til 2030 er mest realistisk. Dersom de ønsker OL i 2026 er de nødt til å levere inn varsel om søknad allerede om tre uker.