Kristoffersen signerte ny kontrakt, men nektes å trene med landslaget: – Det er klart han ville det

Mandag signerte Henrik Kristoffersen en ny utøveravtale med Norges Skiforbund. Den varer ut skisesongen 2017–18.

Kristoffersen har den siste tiden vært i forhandlinger med skiforbundet - samtidig som partene er involvert i en rettsprosess. Alpinstjernen har saksøkt Norges Skiforbund for å få profilere sin egen sponsor på hjelmen, men en rettskraftig dom foreligger ikke ennå.

Sportssjef Claus J. Ryste i skiforbundet avviser imidlertid at rettssaken har skapt problemer for forhandlingene.

– Det er ikke noe problem. Det er to helt separate saker. Det hadde ingen påvirkning, sier Ryste til Aftenposten.

Fornøyd

Avtalen som ble signert mandag muliggjør Kristoffersen deltagelse i verdenscup og OL i Pyeongchang. Norges Skiforbund bekreftet imidlertid mandag at Kristoffersen ikke får trene med landslaget før 1. oktober.

– Hva er årsaken til det?

– Det er en sammensatt greie. Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer. Vi ønsker å se fremover, sier Claus Ryste.

– Men ønsket Kristoffersen å trene med laget før oktober?

– Jeg skjønner hva du spiller opp til. Hva skal jeg si? Det er klart han ville det, det er inneforstått i pressemeldingen. Men jeg ønsker ikke å gå inn på detaljene.

Heller ikke Kristoffersen-leiren ønsker å kommentere treningssituasjonen.

– Vi er glade for at vi har kommet til enighet om en avtale, og håper på en god sesong til vinteren. Men vi ønsker ikke å kommentere ytterligere, sier Lars Kristoffersen til Adresseavisen.

– Ubetinget glad

I pressemeldingen fra skiforbundet gjorde Kristoffersen det klart at han setter pris på landslagsmiljøet. Han er fornøyd med den nye avtalen.

– Det føles veldig deilig å ha en ny landslagsavtale på plass, slik at jeg nå kan fokusere all energi på å vippe Marcel Hirscher ned fra tronen neste sesong. Jeg er ubetinget glad for at jeg fortsatt skal være en del av landslaget som har det beste støtteapparatet og konkurransemiljøet, sier Henrik Kristoffersen.

– Oppslagene i mediene om uenigheten mellom Skiforbundet og meg har ikke vært positive for noen. Jeg har ingen problemer med å innse at jeg selv har bidratt til mange av de litt mindre flatterende beskrivelsene som er blitt fremført i mediene. Heldigvis er virkeligheten betydelig mer sammensatt og nyansert, og jeg skal gjøre mitt for enda bedre å vise fram mine beste sider. Nå gyver jeg løs på resten av en veldig god barmark-periode med fullt fokus på å vinne så mange skirenn som mulig for Norge i kommende sesong, sier Henrik Kristoffersen.

Gikk til sak

Kristoffersen er en av verdens aller beste slalåmkjørere. Dermed er han også en klar gullkandidat i Pyeongchang. Oppladningen blir imidlertid noe uvanlig. Han trener på egenhånd frem til oktober - for så å slutte seg til lagkameratene igjen.

Claus Ryste bekrefter at det er Kristoffersen som drifter sitt eget opplegg i sommer.

– Han har trent mye for seg selv tidligere, så han har sikkert bra kontroll på det, sier den tidligere alpinisten Tom Stiansen.

Kristoffersen gikk i vår til sak mot Norges Skiforbund for å kjøre med Red Bull som hjelm- og luesponsor i stedet for forbundets hovedsponsor Telenor. Begge parter er enige om at de fortsatt er uenige i prinsippsaken rundt Red Bull-avtalen. De venter fortsatt på en dom å forholde seg til. Ryste i skiforbundet forteller at det ennå ikke er bestemt når avgjørelsen kommer.

Han antyder imidlertid at rettssaken ikke vil påvirke utøverkontrakten som ble signert mandag.

– Det er en rettssak knyttet til rettighetsspørsmål, som handler om forståelse av jussen rundt rettigheter. Det er noe annet enn en løperkontrakt som regulerer hvorvidt en utøver for stille til start eller ikke, påpeker Ryste.

En del av den nye landslagskontrakten er imidlertid at Henrik Kristoffersen har fått tillatelse til å inngå personlig drikkeflaske-avtale med Red Bull, slik han også har hatt tidligere.