Kristoffersens tabbe overrasket NRK-ekspert: – Han gjør aldri disse feilene

Uhellene og uflaksen fortsetter for Henrik Kristoffersen. Etter et fall og en gal portpassering søndag, får han ikke kjøre finaleomgangen i Kranjska Gora.

Han var uheldig høyt opp i traseen, skled ned på siden, misset en port og måtte tråkke seg opp igjen for å komme på riktig spor. Det tapte han så mye på at han var sjanseløs på å få kjøre annenomgangen. I mål var han nesten fem sekunder bak italieneren Stefano Gross som ledet da Kristoffersen kom til mål fra startnummer tre.

– Nei, nei, nei! Rennet er ødelagt for Henrik Kristoffersen, og det godt før første mellomtid. Dette er nærmest som en utkjøring å regne, sa NRKs kommentator Thomas Lerdahl

– Dette var nedtur. Han er jo så stabil og gjør aldri disse feilene, Henrik Kristoffersen. Men nå skjer det altså, sa kanalens alpintekspert Bjarne Solbakken.

Gir opp slalåmcupen

I VM i St. Moritz som ble avsluttet 19. februar, ble det to sure fjerdeplasser på Kristoffersen i både storslalåm og slalåm, og det virker som om uhellene og uflaksen fortsetter å forfølge ham. Nå gjenstår det bare et slalåmrenn igjen denne sesongen, og det er verdenscupfinalen i amerikanske Aspen. Der skal Kristoffersen også kjøre storslalåm.

Etter søndagens uhell har nordmannen gitt opp å vinne slalåmcupen.

– Nei, jeg har nok ingen sjanser til å slå Marcel Hirscher nå og frata ham slalåmcupen, sier Rælingen-løperen til NTB. Han har riktignok fem seirer i verdenscupen i slalåm i år, men innser at det ikke er nok. Han var ikke heldig i VM i St. Moritz tidligere i vinter heller. Der endte det med sure fjerdeplasser i både slalåm og storslalåm i en trasé han ikke likte veldig godt.

Men spikeren i kista, for det mener han i alle fall selv, i kampen om slalåmkula, kom i Kranjska Gora søndag. Han var uheldig høyt oppe i traseen, kom på innerski, misset på en port, måtte tråkke seg litt oppover før han fortsatte rennet og endte 4,92 sekunder bak teten. Det ga 42.-plass etter første omgang.

– Det er ikke så mye å forklare om uhellet i dag. Jeg kom rett og slett på innerski, forklarte han.

Haugen skuffet

Etter at Kristoffersen var uheldig, kjørte Leif Kristian Haugen inn til 14.-plass og er best av de norske løperne etter første omgang i "norskebakken" i Slovenia. Han er 2,99 sekunder bak Gross etter første omgang. Jonathan Nordbotten på plassen bak er 3,08 sekunder bak. Sebastian Foss-Solevåg ligger også an til å få kjøre finaleomgangen.

Bak Gross på liten etter at første omgang er kjørt ligger østerrikerne Michael Matt, Marcel Hirscher og Marco Schwarz. Hirscher som sikret seg både seieren i stårslalåmcupen og totalcupen lørdag, innrømmet at han ikke var helt i 100 på grunn av litt dårlig søvn og mange følelser etter lørdagens triumfer. Han var verdenscupen for sjette gang på rad.

(©NTB)