Kristoffersen kjemper om medalje i storslalåm: - Jeg kan komme på pallen

Østerrikske Marcel Hirscher leder før annenomgang.

Kristoffersen startet som nummer fire og gikk i mål til ledertid, 30 hundredeler foran franske Mathieu Faivre.

Like etter kom imidlertid Marcel Hirscher som kjørte inn til ny bestetid, 48 hundredeler raskere enn Kristoffersen.

Også Philipp Schörghofer, Alexis Pinturault og Matts Olsson la seg mellom Kristoffersen og Hirscher.

– Jeg gjorde et par småfeil i et par av langsvingene, men bortsett fra det tror jeg det var ganske OK kjøring. Dette er i hvert fall et steg i riktig retning i forhold til tidligere i år. Jeg er i hvert fall på skuddhold med tanke på pallen. Hirscher er Hirscher, men jeg er jo ikke så langt bak da, sa Kristoffersen etter omgangen.

Leif Kristian Haugen fortsatte sin gode form og ligger på sjuendeplass, 54 hundredeler bak Hirscher. Han er kun seks hundredeler bak Kristoffersen.

– Det gikk litt tid mellom nest siste og siste mellomtid, men det er nok fordi jeg var litt frekk på linja og måtte gjøre noen redningsmanøvre, men en solid omgang. Jeg henger jo med stort sett med hele veien, sa Haugen og påpekte at han har et godt utgangspunkt foran finaleomgangen.

Store Aleksander Aamodt Kilde dundret til fra start og ledet ved første passering. 24-åringen gikk mot en strålende storslalåmomgang, men kom på innerski halvveis og kjørte ut.