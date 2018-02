Kraftig vind truer utforrennet i OL

vintersport

Ifølge værprognosene vil det blåse heftig i utforbakken når Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud jakter OL-gull søndag. IOC sier nei til å framskynde rennet.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har foreslått å flytte utforen en dag fram, men det ønsket ikke Den internasjonale olympiske komité å være med på.

– Vi har diskutert å framskynde rennet til lørdag, men for IOC var ikke det en mulighet. Dette er IOCs avgjørelse. Vi kan bare tilby dem løsninger fra et sportslig ståsted, sier FIS' renndirektør Markus Waldner.

Han forteller at gondolene kommer til å stoppe hvis vindkastene går over 15,5 meter i sekundet. Det vil i så fall stanse transporten av fartskjørerne som skal til toppen for å sette utfor.

– Vi ser at vi har tøffe forhold i vente fra og med søndag. Dessverre er værmeldingene her (i Sør-Korea) veldig presise, sier Waldner.

Et utsatt alpinrenn vil ikke være nytt i OL-historien. I 1998 slet man med å få arrangert utforrennet under lekene i Nagano. Det ble flyttet på hele tre ganger på grunn av tung snø og regn.

Under Vancouver-OL i 2010 ble utforkonkurransen utsatt i to dager.

Torsdagens utfortrening gikk greit unna. Der var Kjetil Jansrud nest raskest. Sammen med Aksel Lund Svindal er han blant favorittene til å vinne OL-utforen i Sør-Korea. Norge har aldri klart å ta olympisk gull i disiplinen. (@NTB)