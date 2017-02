Jansrud to hundredeler fra VM-medalje: – Kjedelig å stå slukøret tilbake

Jansrud kjørte ut med startnummer 9. Han skulle måle seg med tiden til slovenske Bostjan Kline. Jansrud, som har slitt med sykdom de siste dagene, gjorde et godt renn og kjørte inn til ny ledertid på 1.39,30. Det var 13 hundredeler foran Kline.

Dessverre holdt det ikke i et utrolig jevnt og spennende renn. Jansrud måtte ta til takke med den sure 4. plassen. Etterpå skyldte han på et tidlig startnummer.

– Det er kjipt å bli skjøvet ned fra pallen. Det ble jo fryktelig fint utforvær etter hvert. Jeg tror faktisk at det begynte å bli litt bedre da jeg kjørte, men for folk som Dominik Paris og Peter Fill før meg var det håpløst, sier Jansrud.

– Betydelig forskjell

Det var mer tåkete i starten av rennet, og dette mener Jansrud hadde svært mye å si.

– Forskjellen på hastigheten er betydelig når det er tåkete og når det har klarnet, sier han til Aftenposten.

Da Jansrud kjørte i mål var han overbevist om at det var et medaljeløp.

– Jeg så for meg at det skulle holde ganske langt, for det er vanskelig å pirke på noe umiddelbart i løpet mitt. Jeg hadde veldig lyst på det gullet i dag. Jeg var fornøyd med kjøringen, og da er det selvsagt ekstra surt å stå her som nummer fire, sier Jansrud.

Aamodt: – Dette må man leve med

Han fikk ikke veldig mye støtte fra NRKs ekspert Kjetil André Aamodt.

– Kjedelig for Kjetil. Men slik er alpinsporten, dette må man bare leve med, sier Aamodt.

Neste startende etter Jansrud var sveitsiske Patrick Kueng, som kjørte inn på nøyaktig samme tid som nordmannen. Dermed var det delt ledelse etter ti startende.

Så kom en annen sveitser, Beat Feuz, fra start nummer 13. Han kjørte glitrende i siste halvdel av løypen, og kom inn på ny ledertid 1.38,91. Det var 39 hundredeler foran Jansrud og Kueng.

Solid av Kilde

Canadiske Erik Guay blandet seg også inn i toppstriden. Han endte kun 12 hundredeler bak Feuz, og skjøv dermed Jansrud ned til delt 3. plass.

Og verre skulle det bli. Max Franz fra Østerrike endte to hundredeler foran Jansrud, som dermed var nede på den sure 4. plassen.

Aleksander Aamodt Kilde hadde startnummer 20. Han gjorde et meget bra løp, men endte 49 hundredeler bak vinneren. Kilde ble «bare» nummer seks.

– 6. plass i VM er et bra resultat å ta med seg videre, sier Kilde til NRK.