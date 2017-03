Jansrud tapte utforcupen i nervepirrende finale: – Det er surt

Det ble bare nesten for Kjetil Jansrud i dag. Han ledet utforcupen sammenlagt med 33 poeng før utforfinalen i Aspen, men etter det avgjørende rennet var det en italiener som snøt Jansrud for den gjeve pokalen.

– Jeg får ikke opp den farten jeg skal ha. Jeg kjører bra, men det er så mange andre som takler bakken bedre. Det er litt smårusk her og der. Jeg trøblet litt på slutten, der burde jeg ha kjørt sterkere. Det er bare slik det er, dessverre. Jeg hadde veldig lyst på utforkulen, så det er surt, sa Jansrud etter løpet.

Til slutt ble Jansrud nummer 11 i rennet.

Peter Fill lå 33 poeng bak nordmannen før utforfinalen, og har vært i god form den siste tiden. Jansrud derimot, har vist en dalende form på slutten av sesongen, og var nervøs før det avgjørende rennet.

Fill kjørte først av de to konkurrentene og la seg på plassen bak lederen Dominik Paris. En løper senere kjørte Kjetil Jansrud ut fra toppen, og trengte bare å komme før Fill i mål for å sikre utforpokalen.

Ødela løpet mot slutten

Jansrud staket aktivt ut fra start før han satte seg i hockey. Ved andre passering var han foran Fill, men italieneren kjørte fortere den siste delen av løypen. Jansrud kjørte inn på femteplass, 46 hundredeler bak Fill, og 54 hundredeler bak ledende Paris. Sammenlagtledelsen hadde skiftet eier.

Men det skulle ikke mye til før nordmannen igjen sto på toppen. Dersom Jansrud ble blant de 14 beste, ville han vinne sammenlagtseieren dersom en av de resterende utøverne skjøv Fill ned på tredjeplass. Kampen av pokalen kunne blitt avgjort tidlig i rennet i USA, men i stedet ble begge løperne tvunget til å se de resterende deltagerne i spenning.

Spenning løpet gjennom

Aller størst spenning var det knyttet til verdensmester Eric Guay. Ved de første passeringene så det positivt ut for Jansrud, men til tross for en god avslutning la han seg bak Fill på tredjeplass. Siden de syv beste utforkjørerne i verdenscupen denne sesongen hadde kjørt, så det svært mørkt ut for norsk jubel.

NRKs kommentatorer ante en liten sensasjon da Carlo Janka kjørte godt nedover. Men det ble med håpet, han havnet et tiendedel bak Fill, og la seg på tredjeplass. Også Matthias Mayer skapte optimisme da han jaget mellomtidene til de to italienerne i teten, men håpet ble ødelagt da han kom altfor langt ned etter en port mot slutten.

Men ingen av konkurrentene klarte å redde Jansrud, og selv om han ikke har vunnet et eneste utforrenn i år, vant Peter Fill utforcupen med 23 poeng.

Heller ikke Aleksander Aamodt Kilde gjorde jobben sin så godt som det norske laget håpet. Etter andre passering fikk nordmannen mye bakvekt, og tapte mye. I mål var han 0,7 sekunder bak Paris. Han endte til slutt på 12. plass.