Hopperne etter vektkritikken: - Overvektige nordmenn er bare misunnelige

VIERUMÄKI: - 90 prosent av det norske folk er bare misunnelige på oss, sier Hilde.

Han mener at vanlige folk har mye å lære av hopperne, for hvordan man passer vekten. Og han tror også at nordmenn har et feil bilde av hopperne.

Selv er han ikke redd for å fleipe om vekt og sier at i hopptroppen er det ikke så mye prat om hva de spiser og ikke spiser.

– Vi blir av veldig mange sett på som for tynne. Jeg kan være enig i at vi er tynne, men vi er sunne. Når jeg sitter rundt et vanlig middagsbord med gjester, er det mye mer prat om mat og slanking da, enn det vi gjør når vi spiser. Hopperne har et mye mer løst og ledig forhold til mat.

Var ikke vektpining

Temaet kom opp på en pressekonferanse i Vierumäki i Finland tirsdag, der Norges tropp bor. Da ble det klart at hopperen Johann André Forfang ikke hadde besvimt på grunn av at han hadde prøvd å pine seg ned i vekt, men at det skyldtes private årsaker, kom dette med slanking likevel opp.

Tromsøværingen ville ikke utdype mer hva private grunner var, men han var uansett pigg igjen og klar for fight i storbakken onsdag.

Lagets fysioterapeut Lars Haugvad avviste at vektpining hadde noe å gjøre med besvimelsen.

Men mat og vekt er uansett viktig å kontrollere for hopperne. Det er det ingen som avviser.

Hopperne spiser mer enn folk tror

Hilde mener at publikum trekker for bastante konklusjoner om at det hopperne driver med er farlig.

– I likhet med andre toppidrettsutøvere, er vi flinke til å spise fornuftig, og man vil bli overrasket over hvor mye vi spiser, legger han til.

– Har du noe gode råd til «alle andre» som trenger litt hjelp?

– Akkurat det å holde vekt på det jevne, er veldig enkelt. Man må ha i seg det samme som du forbrenner. Jeg tror at folk kompliserer det mye ved slanketriks. I hvert fall gjør folk litt opp i årene det. De sitter veldig mye stille på kontor, og har mye å gjøre. Mitt råd er at de skal gå mer og spise oftere, forteller askerbøringen, som legger til:

– Når man går lenge uten å spise, får man et veldig sug etter sukker. Det er fordi hjernen forteller at man vil ha det. Jeg spiser fire måltider om dagen, frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Mellommåltider er frukt, yoghurt. Da greier jeg å holde et jevnt nivå.

Hilde veier i overkant av 61 kg og er 176 cm.

– Til å være mann 29 er det veldig tynt, men sammenlignet med muskelmassen min og generell form, er det en fin vekt.

Var hopper med større muskelmasse

Tidligere storhopper Johan Remen Evensen synes det er feil hvis hopperne blir forbundet med unormal slanking.

– Vi har en BMI over 20. Det er overkommelig for de fleste, sier mannen som selv ga seg fordi han følte at har brukte for mye energi på å klare vektkravet.

– Jeg er bygget med en kropp som ikke har de beste forutsetninger for å være kjempetynn. Jeg har for stor muskelmasse, og da må jeg jobbe hardere. Det var ikke noe problem med å holde vekten, men med familie og all reisingen, fikk jeg det ikke helt til.

Pass på at kaloriene ikke går i pluss

Remen Evensen er enig med Tom Hilde om at det å holde vekten er et enkelt regnestykke.

– Det er bare å trene x antall kalorier og spise x antall kalorer og passe på at du ikke spiser så mye at det blir «overskudd» av kalorier fra mat.

Remen Evensen mener at de tidligere hopperne Sven Hannawald og Martin Schmitt har ødelagt mye, fordi de i en periode så ut som skjeletter.

– De har ødelagt hoppernes rykte. Det tar tid å bygge opp det igjen, og derfor synes jeg også det er så fint at Hilde & kompani tuller med dette temaet.