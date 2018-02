Bjørgen takket nei – Hegle Svendsen blir norsk flaggbærer i OL

vintersport

PYEONGCHANG: Emil Hegle Svendsen får æren av å bære det norske flagget under åpningsseremonien i Pyeongchang-OL.

– Dette er et ærefullt oppdrag som ikke så mange får oppleve i karrièren sin. Det blir helt sikkert en opplevelse for livet, sier Svendsen.

Han sier til norsk presse i Sør-Korea at Marit Bjørgen først fikk spørsmålet, men at hun ikke kunne utføre oppgaven siden hun hadde renn dagen etterpå.

– Da Marit takket nei, var det veldig naturlig å spørre Emil. Han har fire OL-gull, et sølv og tolv VM-gull, såvidt jeg husker. Så han er også en veldig merittert utøver, og det var veldig hyggelig at han satte sånn pris på det, sier vinteridrettssjef i Olympiatoppen, Helge Bartnes.

Foreldrene måtte måle Emils høyde hver dag

– Jeg måtte jo si ja. Det er noe man har lyst til å oppleve, og i alle OL-ene før har det vært umulig på grunn av avstand til seremonien fra der vi bor, eller at vi har hatt løp rett etterpå, sier Svendsen selv.

Fakta om norske flaggbærere i vinter-OL Disse har vært norsk flaggbærer på åpningsseremoniene i vinter-OL: * 2018: Emil Hegle Svendsen (skiskyting) * 2014: Aksel Lund Svindal (alpint) * 2010: Tommy Jakobsen (ishockey) * 2006: Pål Trulsen (curling) * 2002: Liv Grete Poiree (skiskyting) * 1998: Espen Bredesen (hopp) * 1994: Bjørn Dæhlie (langrenn) * 1992: Eirik Kvalfoss (skiskyting) * 1988: Oddvar Brå (langrenn) * 1984: Bjørg Eva Jensen (skøyter) * 1980: Jan Egil Storholt (skøyter) * 1976: Pål Tyldum (langrenn) * 1972: Magnar Solberg (skiskyting) * 1968: Bjørn Wirkola (hopp) * 1964: Knut Johannesen (skøyter) * 1960: Knut Johannesen (skøyter) * 1956: Sverre Stenersen (kombinert) * 1952: Hjalmar Andersen (skøyter) * 1948: Birger Ruud (hopp) * 1936: Ivar Ballangrud (skøyter) * 1932: Johan Grøttumsbråten (langrenn/kombinert) * 1928: Ole Reistad (militært patruljeløp) * 1924: Harald Strøm (skøyter)

Kulden plager utøverne

Det er svært kaldt i OL-området, og åpningsseremonien pågår på en stadion som ikke beskytter mye for været. Men Svendsen sier at de har tenkt på kulden.

– VI har kortet ned så mye på seremonien så vi kan, så vi skal slippe å fryse. Så skal jeg ta på meg alle klærne jeg har fått i pakken, så det skal vi nok klare, sier Svendsen.

Norge er en av de første nasjonene som går inn, og dermed blir Svendsen og resten av den norske troppen fort ferdig og kan komme seg inn i varmen etter flaggbæringen. Dermed vil han ikke se resten av seremonien fra tribunen.

Kulden har også påvirket forberedelsene til utøverne før lekene starter.

– Det er bitende kaldt, så det har vært utfordrende på kvelden. Men nå blir det litt mildere, så vi håper vi berger. Man fryser mye, og det gjør at det blir mer risiko med tanke på sykdom. Så vi har vært veldig forsiktige, sier Svendsen.

Olympiatoppen har leid et hotell til langrenn. og skiskytingstroppene, og bygd opp et treningsstudio som kan brukes til trening for utøverne. I rommet er det blant annet en rulleskimølle.

– Det har vært gull verdt. Samtidig må vi ut å teste løypene og standplass, så vi har vært på stadion hver dag. Men når det er løp blir vi varme uansett, det er treningsdagene som er utfordringen, sier Svendsen.