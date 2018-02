Sønderknust Bøkko måtte avbryte TV-intervju

vintersport

PYEONGCHANG/OSLO: Hege Bøkko hadde forhåpninger om medalje før 1000-meteren i OL onsdag. Men 26-åringen fikk det tungt på isen i Gangneung Oval og ble bare nummer 14 på tiden 1.15.98.

Etter løpet satt Bøkko lenge med bøyd hode på indre bane og gjemte ansiktet i hendene. Hun var fryktelig skuffet over eget løp, og etter hvert kom også tårene.

– Jeg har aldri vært i bedre form noen gang. Det er veldig tøft å ikke få det til bedre. Jeg pleier å være best når det gjelder, men ikke i dag, sa Bøkko med skjelvende stemme til Aftenposten en halvtime etter løpet.

– Har du noen forklaring på hva som skjedde?

– Jeg har rett og slett ingen unnskyldninger og ingen forklaringer. Jeg føler jeg går et greit løp. Det eneste er at jeg tenker for mye under løpet.

– Skjønner godt at hun er veldig lei seg

Noen minutter tidligere måtte Bøkko avbryte TV-intervjuet med Eurosport. Hun forsvant fra pressesonen - og fikk senere trøst av pressekontakt Lars Otto Bjørnland på vei til de skrivende journalistene.

Hun legger ikke skjul på at intervjuene med mediene var en påkjenning.

– Det var noe jeg gruet meg til. Jeg måtte ha en pause i sted, erkjente Bøkko før hun igjen måtte kjempe med tårene.

– Jeg skulle gjerne gått her og hatt et smil om munnen. Jeg vet det var tøft å ta pallen. Jeg sa jeg skulle være fornøyd om jeg gjorde mitt beste, og det var jeg langt unna. Jeg kan ikke være fornøyd.

Bøkko hadde to sekunder og 42 hundredeler opp til vinneren Jorien ter Mors fra Nederland. Japanerne Nao Kodaira og Miho Takagi tok sølv og bronse.

Njåtun beste norske

Til slutt ble Ida Njåtun - noe overraskende - beste norske. Njåtun forstår Bøkkos skuffelse.

– Når det er det viktigste løpet, og man leverer langt fra det man normalt sett gjør, er det klart det ikke er noe særlig. Jeg skjønner godt at hun er veldig lei seg, sier lagvenninne Ida Njåtun - som selv ble beste norske.

Asker-løperen, som er antatt bedre på litt lengre distanser, overrasket med tiden 1.15.43.

«Det satt som et skudd, fra start til mål», sa Eurosport-ekspert Mikael Flygind Larsen om Njåtuns løp.

– Jeg er veldig fornøyd med eget løp, men litt lei meg på Heges vegne. Jeg skulle ønske hun fikk det bedre til, sier Njåtun.

– Hvorfor er du i god form - og ikke Hege Bøkko?

– Jeg tror nok Hege er i form også, men at hun rett og slett bommet i dag. Det kan skje. Jeg tror hun kan komme sterkt tilbake på 500 meter.

Løpet holdt til slutt til en 10. plass.

Neste OL-øvelse for skøytekvinnene er søndag. Da er det 500 meter, en ny mulighet for Hege Bøkko.

1000 m kvinner:

Gull: Jorien ter Mors, Nederland 1.13,56,

sølv: Nao Kodaira, Japan 1.13,82,

bronse: Miho Takagi, Japan 1.13,98,

4) Brittany Bowe, USA 1.14,36, 5) Vanessa Herzog, Østerrike 1.14,47, 6) Marrit Leenstra, Nederland 1.14,85, 7) Karolina Erbanova, Tsjekkia 1.14,95, 8) Heather Bergsma, USA 1.15,15, 9) Ireen Wüst, Nederland 1.15,32, 10) Ida Njåtun, Norge 1.15,43.

Øvrig norsk: 14) Hege Bøkko 1.15,98.

31 utøvere fikk plassering.