Han blir ny sjef for skiskytterne: – Jeg tror aldri at jeg har skutt på blink

vintersport

45-åringen overtar etter sambygdingen Morten Aa Djupvik. Sistnevnte ga seg nylig fordi han flytter til Kristiansand, der han har fått jobb i fotballklubben IK Start.

Hjelmeset starter i skiskytterforbundet 1. oktober og skal den første tiden gå i lære hos Per Arne Botnan. Botnan er konstituert som idrettssjef ut sesongen. Botnan har også tidligere hatt den samme jobben i skiskytterforbundet.

– Dette blir en viktig OL-sesong. Vi har et bra team som er godt forberedt. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sa Botnan under pressekonferansen i på Ullevaal stadion mandag.

Hjelmeset gleder seg til å ta fatt på jobben. Først fra nyttår er det Hjelmeset som styrer skuta alene.

– Det er en ære å bli spurt. Skiskyting har lange tradisjoner i Norge og har vanvittig mange gode utøvere, sa Hjelmeset.

Den tidligere langrennsløperen skryter ikke nevneverdig av egne skyteferdigheter.

– Jeg tror aldri at jeg har skutt på blink. Jeg har aldri truffet i hvert fall.

Hjelmeset skal også bidra på forbundets kommersielle side.

- Jeg er utrolig stolt og takknemlig for å få denne sjansen. Skiskyting står for veldig mye av det jeg liker å jobbe med, gjennom alt fra barne- og ungdomsidrett, folkehelse, verdiarbeid til toppidrett. Posisjonen til idretten er solid hos det norske folk. Her er det gjort mye godt arbeid å bygge videre på, og jeg er takknemlig for å få være med påå utvikle norsk skiskyting videre, Odd-Bjørn Hjelmeset.