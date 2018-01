Gjorde én forandring. Da ble hun plutselig medaljekandidat i OL.

vintersport

Stein Eriksen, Kjetil André Aamodt, Lasse Kjus, Aksel Lund Svindal. Det er flust av norske OL-helter i alpint. Men alle unntatt én er menn.

Laila Schou Nilsen tok en bronse i kombinasjonen i 1936. Siden har ingen norske kvinner vunnet en OL-medalje for alpine bragder.

Og skal en være oppriktig og ærlig, så var ikke Ragnhild Mowinckel medaljekandidat til OL da sesongen startet. Men da 25-åringen fikk orden på hodet sitt, begynte det å skje noe.

Derfor kan hun knapt vente med å komme i gang med nye verdenscuprenn i sveitsiske Lenzerheide fredag og OL i Pyeongchang i neste måned.

For nå har hun funnet formelen. Det føles i alle fall slik. To ganger på pallen i verdenscupen denne sesongen, den siste med 2.-plass i storslalåm tirsdag, kun tre hundredeler bak vinner Viktoria Rebensburg.

Molde-jenta var høyt oppe. Da hun klatret opp på pallen i super-G før jul, var det første gang på 18 år at en norsk kvinne hadde kommet på pallen i en fartsdisiplin i verdenscupen.

Har fått en ny forståelse

Etter suksessen i storslalåm klarte hun til slutt å lande etter mange gratulasjoner og hilsener. Norske kvinner på pallen i alpint er i det hele tatt en sjeldenhet.

Men nå tror Mowinckel på forandringer, og at det er i ferd med å skje noe. For egen del vet hun hvorfor.

– Jeg begynner å skjønne ting og har en helt annen selvtillit enn før. Jeg har fått idretten i perspektiv, sier hun.

– Hva mener du med det?

– At jeg står for egne valg og har begynt å tenke mer selv. Tidligere ble jeg mer styrt, nå har jeg tatt styringen, forteller hun.

Ragnhild Mowinckel Født: 12. september 1992 Klubb: Sportsklubben Rival Kommer fra: Molde Meritter: Ble juniorverdensmester i både storslalåm og superkombinasjonen i Italia i 2012, og tok bronse i Super G. Har to pallplasseringer i verdenscupen denne sesongen, 3. plass i Super G og 2. plass i storslalåm. Fem NM-gull.

Stoler mer på seg selv

Mowinckel skynder seg å legge til at hun fortsatt samarbeider med trenerne, og tar til seg mye av det de kommer med. Samtidig er hun blitt tøffere, og går for det hun har mest tro på selv.

– Når du ikke har nådd toppen, er det lett å høre på dem som har det. Og da har jeg spurt meg selv – hva vet jeg? Jeg følte at jeg på den måten mistet litt eierskap til utviklingen, og det jeg har holdt på med.

Ragnhild Mowinckel forteller at hun bestemte seg for endring. Hun ville ta styringen tilbake og gjøre det hun har mest tro på. Det har gitt resultater.

Hele denne sesongen har hun kjent at noe var på gang. Hun har følt seg komfortabel.

Endelig i det gode selskap

I franske Val d’Isère før jul kom hun på pallen for første gang, da i super-G.

I italienske Kronplatz kjørte hun raskest av alle i 1. omgang i storslalåm. Som den siste i finalen ble det til slutt 2.-plass, kun tre hundredeler fra seieren.

Da fikk hun en hyggelig melding fra Kjetil Jansrud mellom omgangene. Han ba henne gi gass og mente at hun ikke ville tilgi seg selv hvis hun ikke gjorde det.

– Det var hyggelig å få melding fra en som har gjort dette hundre ganger tidligere. Takk Kjetil!, ler hun.

Må tenke riktige tanker

Mowinckel er på offensiven og sier selv at hun nå har klart å få orden på hodet sitt. Tidligere har hun vært så nervøs før start at hun ikke har klart å samle seg.

Nå har hun fått noen verktøy, og hjelp av en psykolog på Olympiatoppen.

– Jeg vet ikke om det har vært nervøsitet eller spenning. Det har i alle fall vært noe med rennmodus som ikke har fungert. Jeg mistet troen på det jeg holdt på med.

Hun fikk det til på trening, men ikke i renn. Det var ingen logikk på ting.

– Nå har jeg begynt å organisere tankene og få dem i riktig retning.

Ikke venn med psyken

Trener Daniel Tangen forteller hva som har skjedd.

– Hun har slitt mentalt. Det stemmer at selv om hun har prestert på trening, har hun ikke klart å få det ut i renn. Ragnhild har ikke klart å sette sammen to gode omganger. Det har vi jobbet mye med. Resepten har vært å prate med henne om alt mellom himmel og jord før start, men ikke om det som har med skirenn å gjøre.

Tangen er en av dem som har som oppgave å lede tankene hennes bort fra konkurranse, og det har hjulpet.

Den fysiske treneren, som også tar seg av barmarkstreningen, har prøvd å få henne så rolig og avslappet på start som mulig.

Utøveren som representerer klubben Rival, har vært med på leken.

– Jeg prater om alt og ingenting og husker ikke engang hva det er vi snakker om. Det er helt uvesentlige ting, sier hun og fortsetter:

– Mitt problem har vært at jeg overtenker. Nå samler jeg meg bare når det gjelder, i startboksen.

Sånn kan det bli historisk norsk OL-medalje av.

Har brukt tid

Romsdalingen fikk sitt internasjonale gjennombrudd da hun ble juniorverdensmester i 2012. Da skjønte ungjenta at alt er mulig. Likevel tar det som oftest tid å nå toppen.

– Du vet jo aldri hvordan det går videre, men jeg skjønte at jeg hadde noe der å gjøre. Jeg har i alle fall aldri tenkt at jeg ikke skulle gå den veien. Det er bare et spørsmål om tid.

I OL-sesongen er tiden inne. Mowinckel skal til Pyeongchang, men først skal hun konsentrere seg om rennene i Sveits. Der venter nye muligheter med superkombinasjon fredag og storslalåm lørdag.

I OL har hun fire muligheter: Storslalåm, utfor, super-G og kombinasjonen.

– OL? Det skal jeg ikke tenke på før jeg kommer dit.