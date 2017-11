Fransk toppalpinist omkom etter ulykke på trening

vintersport

Den franske toppalpinisten har gått bort etter et uhell på trening, skriver franske RMC.

David Poisson tok bronsemedalje i utfor bak Aksel Lund Svindal under VM i alpint i Schlandming i 2013.

Skiforbundet i sorg

Det franske skiforbundet bekrefter den tragiske nyheten.

– David Poisson (35), medlem av det franske alpinlandslaget, VM-medaljør i 2013, døde etter en kræsj under en treningstur i det skianlegget i Nakiska i Canada, skriver de.

Det første verdenscuprennet i utfor foregår i nettopp Canada neste helg. Det skal etter planen finne sted den 25. november i Lake Louise. Det var dette rennet Poisson var i Canada for å forberede seg til.

– Vi er knust

I pressemeldingen fra det franske skiforbundet står det videre at de er knust over nyheten, og at de vil komme med mer informasjon så fort det lar seg gjøre.

– Vi er knust av denne nyheten. Skipresident Michel Vion, teknisk direktør Fabien Saguez og alle franske idrettsforbund i landet står sammen med familien i denne vanskelige stunden, skriver forbundet ifølge RMC.

Poisson er det fjerde franske alpinist som har omkommet etter krigen.

Han hadde en sønn på ett og et halvt år. Hans far døde kort etter at Poisson ble født i Annecy i 1982.