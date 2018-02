Forbløffet Mowinckel etter nytt OL-sølv i natt: – Hæ, er det sant?

vintersport

PYEONGCHANG: – Det er fullstendig kaos i hodet mitt nå, sier moldejenta.

Det har gått flere timer siden hun tok mange på sengen, overrasket seg selv og foreldrene, og dundret ned til OL-sølv i utfor.

Riktignok hadde hun sølv også fra storslalåm tidligere i mesterskapet, men at hun skulle fylle på med en ny medalje var knapt til å fatte.

Hun hadde den nest beste tiden på toppen og lå ett tiendedel foran italienske Sofia Goggia. Etter fjerde mellomtid var hun ett tiendedel bak, og i mål var hun bare ni fattige hundredeler bak den italienske vinneren.

De to er for øvrig jevngamle, og har kjent hverandre siden begge deltok i junior-VM. Der har for øvrig Mowinckel to gull.

Men nå var hun i det aller største selskapet, og da hun skjønte hva tiden betydde, så hun måpende ut og tok seg til hodet. 25-åringen smilte.

– Du er utrolig, sa Goggia til Mowinckel like etter at den norske alpinisten hadde kjørt inn til en ny medalje.

Mowinckel hadde vanskelig for å forstå hva som faktisk skjedde underveis i utforrennet i Pyeongchang natt til onsdag norsk tid.

Trodde det ikke

– Hæ, er det sant? Hva skjedde der? Jeg er så sykt overrasket. Jeg var veldig forundret over at det ble sølv i storslalåm, og så blir det sølv her også, sier en jublende alpinist.

– Det er så utrolig kult. Det er det sykeste, fortsatte en forundret Mowinckel til Eurosport Norge i mixedsonen etter rennet.

Da vi fikk tak i henne i en bil på vei til alle formelle ting etter å ha vært med på maskotseremoni og dopingtest, på vei til hotell og deretter i studio, var hun nesten ikke kommet til hektene.

– Jeg har så mye følelser akkurat nå, sier Mowinckel.

– Hva var planen din før start?

– Det var å forbedre et par punkter fra treningen, få det til bedre der. Men det viktigste var å tørre og risikere - og bare gå for det.

– Skjønte du underveis at det kunne være et medaljeløp?

– Jeg visste at jeg ikke hadde gjort noen store feil på toppen, men på et par steder kjørte jeg ikke så bra som jeg kunne. Men jeg prøvde hele tiden å få med meg farten hele veien ned, men det var aldri ekstremt, legger hun til.

Hun bobler.

– Hvordan har du det inne i hodet ditt nå?

– Det er kaos, Jeg skjønte ingenting da det skjedde. Jeg ble målløs. Jeg ble bare så overrasket, men samtidig har jeg kjent at noe var på gang.

Mor og far gikk rundt seg selv

Hjemme i Molde klarte ikke foreldrene Harald og Sissel å sitte stille. Pappa forteller:

– Det må være lov til å juble litt. Vi satt alene, og visste nesten ikke hva vi skulle gjøre da Ragnhild tok 2.-plassen. Vi to gikk rundt vår egen akse opptil flere ganger, og deretter i marsj på stuegulvet, prøver Harald Mowinckel å beskrive.

Egentlig hadde han ikke ord da det skjedde, men de kom frem noen timer senere.

– Vi hadde sett på gjennomkjøringen på treningen at hun ble tryggere og tryggere. Derfor var vi positive før konkurransen, legger han til.

– Hva har dere sett i datterens utvikling?

– Hun er blitt det jeg beskriver – mye tryggere Hun har ferdighetene, men det å få det ut og treffe i et OL, er helt utrolig.

Mor og far fikk ikke snakke med datteren da rennet var over. Derfor måtte de bare sende SMS: Ring oss!

Pappa var støttespiller

Far forteller at han var med datteren land og strand rundt da hun var yngre, men at Ragnhild etter hvert klarte seg fint selv da hun ble eldre og tatt opp på juniorlandslaget.

Hun fikk til og med to VM-gull som junior.

– Det tar tid å gå de øverste stegene på stigen, sier han.

Familien Mowinckel, som foruten attpåklatten Ragnhild består av to voksne barn, får trolig nok med å ta imot gratulasjoner og hilsener denne onsdagen.

Slo den aller største stjernen

Da romsdalingen fikk alt til å henge sammen i dette utforløpet, måtte selv amerikanske Lindsey Vonn stille seg bak henne. Hun fikk «bare» bronse.

Sølvet i storslalåm var den første norske OL-medaljen i alpint for kvinner siden Laila Schou Nilsen tok bronse i kombinasjonen i 1936 (Garmisch-Partenkirchen). I dag ble det ytterligere alpinsuksess.

– Det er det som er så kult med OL. Her er det ingenting annet enn å prøve å få ut sitt beste. Du har ingenting å tape, og det er utrolig deilig. Jeg har ikke noe press eller forventninger på noe, og jeg har fått det til å klaffe, sier Mowinckel.

Hylles av Vonn

Det var de færreste som nevnte Molde-kjøreren i favorittsjiktet i forkant av onsdagens utforrenn. Det forstår Mowinckel godt.

– Jeg har ikke følt meg så komfortabel i fartsdisiplinene, men de to siste årene har det begynt å skje ting. De stegene har kommet raskt, og nå merker jeg at jeg begynner «å bli litt sjef» i utfor. Det har jeg ikke følt tidligere, sier 25-åringen.

Lindsey Vonn var blant de største favorittene før utforrennet. Den amerikanske superstjernen var ikke rask nok denne gangen.

– Ragnhild er en fantastisk utøver, og hun har virkelig tatt store steg de siste ukene. Hun fortjener dette, og jeg er veldig glad på hennes vegne, sa Vonn til Eurosport etter rennet.