Fikk hakeslepp etter dopingbeskjed: – Jeg ble helt satt ut da jeg leste det. Det var et sjokk

Da hun surfet på nettet søndag formiddag, fikk curlingspiller Kristin Skaslien (32) seg en overraskelse.

– Jeg ble helt satt ut da jeg leste det. Jeg måtte lese det to ganger for at det skulle synke inn – og at jeg skulle skjønne hva som sto der. Det var et sjokk, sier Skaslien på telefon fra hjemmet på Fornebu.

Det har gått fem dager siden Skaslien og partner Magnus Nedregotten tapte bronsefinalen mot Anastasija Bryzgalova og Aleksandr Krusjelnitskij.

Nå har Krusjelnitskij avlagt en positive dopingprøve, ifølge nyhetsbyrået Reuters og det russiske nettstedet Sport-Express. Siden A-prøven viser spor av legemiddelet meldonium, kan Skaslien nå potensielt få en bronsemedalje i posten.

– Har ikke gjort noe produktivt i hele dag

Den russiske olympiske komiteen har bekreftet at én av deres utøvere har avlagt en positiv dopingprøve. De vil imidlertid ikke bekrefte at det er Krusjelnitskij.

Skaslien understreker at russeren er «uskyldig til det motsatte er bevist». Likevel har nyheten satt sine spor.

– Jeg har ikke gjort noe produktivt i hele dag, sier Skaslien.

– Hvorfor det?

– Usikkerheten om man har en olympisk bronsemedalje eller ikke. Det er veldig synd for sporten om det skulle stemme at han har dopet seg, men jeg sier ikke nei takk til en bronsemedalje hvis B-prøven også er positiv, sier hun.

– Hva tenker du om eventuelt å vinne en bronsemedalje i etterkant – sammenlignet med å vinne den på isen?

– Det blir jo ikke det samme i det hele tatt, med tanke på den opplevelsen å stå på seierspallen i OL. Det få den i posten et halvt år senere – eller hvor langt det blir – er ikke i nærheten av det samme, sier Skaslien.

På dopinglisten siden 2016

Det var i januar 2016 at legemiddelet meldonium ble satt på dopinglisten. Etter den endringen, kom det et lass med dopingsaker.

– Det er et stoff som optimaliserer energiomsetningen i hjertet under oksygenmangel. Stoffskiftet i hjertet legges om slik at det kreves mindre oksygen og hjertet jobber litt lettere under forhold med lite oksygen (som f.eks. ved hjerteinfarkt og angina pectoris (hjertekrampe)), har fagsjef for medisin i Antidoping Norge tidligere uttalt.

Skaslien sier at doping ikke er et prominent tema i curling. Hun tviler på at doping gir mye utslag i hennes idrett.

Hun legger riktignok til at kampprogrammet i OL var uvanlig tøft, med to kamper hver dag.

– Men jeg vet ikke hvor mye det eventuelt har påvirket, sier Skaslien.

Hun tror en eventuell bronsemedalje kan ha stor innflytelse på satsingen videre. Det kan potensielt føre til mer pengestøtte fra Olympiatoppen til Skaslien, samt curling-partner og samboer Magnus Nedregotten.