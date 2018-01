Kristoffersen knuste erkerivalen: Vant for første gang på ett år

vintersport

Seks av seks ganger hadde Henrik Kristoffersen vært på pallen i slalåmrenn i verdenscupen denne sesongen. Gang på gang hadde han vært hundredeler fra å vinne.

Søndag kom endelig muligheten for å ta steget helt opp på det øverste trinnet.

– Denne har jeg ventet på

Marcel Hirscher lå 1.05 bak Henrik Kristoffersen foran den andre omgangen i Kitzbühel, mens nordmannen hadde bare ti hundredeler ned til Michael Matt. Hirscher gjorde sin del av jobben og kjørte ned til ledelse, men det kunne da ikke holde mot Matt og Kristoffersen?

For Matt gikk det ikke. Han kjørte rett og slett feil i en port. Dermed var det den sedvanlige duellen: Hirscher mot Kristoffersen.

Hirscher har kommet seirende ut så langt denne sesongen. Hirscher hadde vunnet fem renn på rad før søndagens renn. Nå kunne han snyte Kristoffersen for nok en verdenscupseier.

Slalomrennene til Henrik Kristoffersen 12.11: Levi, Finland. Tredjeplass, 0,37 sekunder bak Felix Neureuther. 10.12: Val d'Isère, Frankrike. Annenplass, 0,39 bak Marcel Hirscher. 22.12: Madonna di Campiglio, Italia. Tredjeplass, 0,05 bak Marcel Hirscher. 04.01: Zagreb, Kroatia. Tredjeplass, 0,11 bak Marcel Hirscher. 07.01: Adelboden, Sveits. Tredjeplass, 0,16 bak Marcel Hirscher. 14.01: Wengen, Sveits. Annenplass, 0,93 bak Marcel Hirscher. 21.01: Kitzbühel, Østerrike. Førsteplass, 0,97 foran Marcel Hirscher.

Men denne gangen var det Kristoffersen som ble for sterk. I mål var han 97 hundredeler foran og kunne juble for sin første seier for sesongen.

– Denne har jeg ventet litt på. Det var på grensen til tider, men det ble en bra dag, sier Kristoffersen til NRK.

362 dager siden sist

Det er mange statistikker som sier mye om Henrik Kristoffersens sesong.

Fem av seks ganger har han vært mindre enn fire tideler fra seieren.

Halparten av gangene har han vært 16 hundredeler eller mindre fra pallen. Han har vært så nære, så nære, men det har altså ikke vært nok. Selv mener 23-åringen at formen har vært der i lang tid.

– Jeg har hatt denne formen lenge. Det er fortsatt ting som kan bli bedre, men i dag kjørte jeg to gode omganger, sier Kristoffersen.

– Det er vanvittig å se på. Han er en kunstner på ski når han er i den formen. Han er i en klasse for seg selv, sa NRK-ekspert Marius Arnesen.

Dermed vant Kristoffersen sin første verdenscupseier på 362 dager. Sist han vant var i Schladming 24. januar i fjor.

– Jeg liker Østerrike, konstaterer Kristofferen.

Solid laginnsats

Norge gjorde en knallsterk første omgang, med tre nordmenn topp ti. Dessverre klarte ikke Sebastian Foss Solevaag å følge opp sin sjuendeplass, da han kjørte ut.

Leif Kristian Nestvold-Haugen lå på femte, og så lenge ut til å kunne forsvare den plasseringen. Men det ble tungt på slutten, og Haugen endte langt bak.

Jonathan Nordbotten kjørte seg kraftig opp fra sin 21. plass etter den første omgangen. 28-åringen fikk sitte i lederstolen helt til nummer 13 Manuel Feller kom i mål. Nordbotten endte til slutt på en sterk sjuendeplass.

– Det var deilig. Jeg synes jeg kjører bra fra start, og setter bra tempo, sa Nordbotten til NRK.