En hel VM-dag gikk i vasken. For Kjetil Jansrud kan det ha vært positivt.

Tåken tok VM-utforen lørdag. Søndag frykter løperne at sikten kan bli en utfordring.

Det blir dobbel fartsfest søndag. Først kjører kvinnene kl. 11.15.

To timer og et kvarter etterpå setter altså herrene utfor fra «Freie Fall».

– Forhåpentlig er det positivt for meg med et ekstra døgn med tanke på sykdommen, sa Kjetil Jansrud da han møtte den norske pressen lørdag kveld. Det foregående døgnet hadde i hvert fall gjort litt godt:

– Jeg føler meg litt lettere i hodet og i øreganger, men jeg hoster like mye. Det som har kostet krefter er den fysiske anstrengelsen hver dag. Nå slipper jeg det i dag, så forhåpentlig kan det være positivt for i morgen, forklarte han.

Gode forhold utenom tåken

To timer og et kvarter etter at østerrikeren Michael Mayer skulle satt utfor med nummer 1 på brystet lørdag kom den endelige beskjeden. 40.000 tilskuere måtte bare innse at VM-festen for dem var ødelagt. Slik er det med utendørsidrett.

Utsettelsen var helt riktig. Det ville ikke vært hverken forsvarlig eller rettferdig å sende løperne inn i tåkeheimen som lå et stykke ned i løypa fra starten.

– Det er synd når man ser alle menneskene som har tatt turen. Rammene – bortsett fra tåken – var jo veldig bra, mente Jansrud.

Værmeldingen for søndag er heller ikke perfekt. Det skal være i hvert fall delvis overskyet, noe som kan skape trøbbel med sikten.

Ville starte sent

Lørdag hadde Jansrud, som er ranket som nummer to i utfor bak italieneren Peter Fill, valgt et sent startnummer (19).

Det var på grunn av fredagens snøfall. Da blir det som regel litt raskere jo flere som får kjørt på snøen.

– I morgen er det ikke meldt nedbør, så da er det like greit å kjære tidligere, sa Jansrud som søndag valgte startnummer ni etter at Fill hadde valgt syv. Aleksander Aamodt Kilde kjører med nr. 20.

Etter det korte pressetreffet strøk Jansrud på rommet for å se fotballkampen mellom sitt kjære Liverpool og Tottenham.

– Umulig å kjøre renn

Den norske landslagssjefen Christian Mitter var svært fornøyd med at juryen avlyste lørdag.

– Det var helt umulig å kjøre renn her i dag. I hvert fall et sikkert og rettferdig renn. Og det er vi opptatt av, at VM skal være rettferdig. Det var helt umulig å få alle ned på like forhold, sa han.

PS: Utsettelser i alpint er slett ikke uvanlig.

I Morioka i Japan i 1993 var det en rekke utsettelser og super-G ble ikke avviklet der.

Også i OL i 1998, da de alpine øvelsene gikk i Hakuba, var det flere utsettelser. I 1995 ble hele VM i Sierra Nevada i Spania avlyst og utsatt ett år på grunn av snømangel.

