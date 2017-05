Edvin (12) sto og trente på skudd i oppkjørselen. Da stoppet en bil i gaten...

#hverdagsmagi Når du står utenfor gården din og øver på skudd etter skudd for deg selv og kanskje dagdrømmer litt om hockey og helter og plutselig står @matszuccarello der rett ved siden av og slår av en hyggelig og lang prat. Da altså. @velle32 @vif_hockey_bredde_og_elite #vif #hockey #ishockey #newyorkrangers #zuccarello #hockeymamma @nyrangers

A post shared by Linn Stalsberg (@frilanslinn) on May 19, 2017 at 8:28am PDT