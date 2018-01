Dramatisk vending i OL-uttaket: Magnus Moan sier fra seg plassen i troppen

vintersport

Det siste norske OL-uttaket til vinterlekene i Pyeongchang ble offentliggjort søndag morgen, og alt så ut til å være som forventet. Magnus Moan tok den femte plassen i kombinert, på bekostning av Magnus Krog.

Klokken 13 tok imidlertid historien en dramatisk vending. Olympiatoppen sendte ut en pressemelding hvor det ble kjent at Moan sier fra seg plassen i troppen. Veteranen ønsket å kjøre sitt eget opplegg før OL, noe landslaget ikke gikk med på.

– Forholdet til ledelsen er bra, vi er bare uenige i inngangen til hva som er det beste for meg for at jeg skal komme styrket inn i mesterskapet, sier Moan til Adresseavisen.

– Gjennom karrieren har jeg vært en ener, og vært med i så mange mesterskap at jeg vet at en positiv holdning er helt avgjørende. Resultatene har ikke vist at jeg har det nødvendige nivået for å være godt forberedt. Jeg føler at jeg ikke er klar, hverken fysisk eller psykisk til å stille best mulig forberedt i OL, sier han.

34-åringen mener at det ville ha blitt feil for ham å ha en reserverolle i laget under lekene i Sør-Korea.

– Vi er uenige i hvordan jeg skal bruke min erfaring og kompetanse. Det er veldig synd, men det får vi ikke gjort noe med, sier Magnus Moan.

Akkurat i tide

– I går kveld var vi enige med Magnus Moan om veien fram mot OL sammen med resten av laget. I dag hadde han ombestemt seg, og følte seg ikke klar for å prestere i OL. Moan ønsket å kjøre sitt eget løp, i stedet for å følge lagets plan. Det kunne ikke vi gå med på, sier sportssjef i kombinert, Ivar Stuan.

– Vi har et prosjekt i laget som heter «Vinne sammen», hvor vi jobber sammen mot felles mål, og hvor alle bidrar. Med grunnlag i dette ble det helt feil for oss å ha en utøver utenom dette fellesskapet. På dette grunnlaget sa Magnus Moan fra seg OL-plassen, og overlot den til Magnus Krog, sier han.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø ble orientert om endringen kort tid etter at den endelige troppen var tatt ut og offentliggjort, men akkurat i tide til å rekke å ta inn en ny utøver i troppen.

– Vi så ikke denne endringen komme da vi i natt diskuterte, og ble enige om uttaket, men vi respekterer Moans valg, og ønsker Magnus Krog velkommen i troppen. Når endringen først kom, var det bra at den kom akkurat i tide til å registrere inn Krog. Nå er alle sluser stengt, og det er kun skader, sykdom eller ekstraordinære hendelser, som kan være grunnlag for endringer i troppen, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Komplett tropp

Søndag ble de siste uttakene i den norske OL-troppen offentliggjort. Hopptroppen inneholdt de ventede navnene. Anders Fannemel, Johann André Forfang, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Daniel-André Tande utgjør det norske laget.

Norges OL-tropp: Den norske troppen til De olympiske leker i Pyeongchang (109 stk.): Alpint: Kvinner: Nina Haver-Løseth (Spjelkavik), Ragnhild Mowinckel (Rival), Kristin Lysdahl (Bærum), Maren Rotstigen Skjøld (Gjøvik). Menn: Kjetil Jansrud (Peer Gynt), Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Henrik Kristoffersen (Rælingen), Leif Kristian Nestvold-Haugen (Lommedalen), Jonathan Nordbotten (Ingierkollen Rustad), Sebastian Foss Solevåg (Spjelkavik), Aksel Lund Svindal (Nero). Curling: Menn: Markus Høiberg (Oppdal), Torger Nergård (Snarøen), Håvard Vad Petersson (Snarøen), Christoffer Svae (Snarøen), Thomas Ulsrud (Snarøen). Mixed doublelag: Magnus Nedregotten (Oppdal), Kristin Moen Skaslien (Oslo). Freestyle: Slopestyle/Big Air, kvinner: Johanne Killi (Dombås), Tiril Sjåstad Christiansen (Geilo). Menn: Øystein Bråten (Torpo), Ferdinand Dahl (Ingierkollen/Rustad), Christian Nummedal (Hakadal), Felix Stridsberg Usterud (Bærum). Kulekjøring, kvinner: Hedvig Wessel (Heming). Menn: Vinjar Slåtten (Voss). Hopp: Menn: Anders Fannemel (Hornindal), Johann André Forfang (Tromsø), Robert Johansson (Søre Ål), Andreas Stjernen (Sprova), Daniel-André Tande (Kongsberg). Kvinner: Maren Lundby (Kolbukameratene), Silje Opseth (Holeværingen). Kombinert: Espen Andersen (Lommedalen), Jørgen Graabak (Byåsen), Jarl Magnus Riiber (Heming), Jan Schmid (Sjetne), Magnus Krog (Høydalsmo). Ishockey: Målvakter: Lars Haugen (Färjestad), Henrik Haukeland (Timrå), Henrik Holm (Stavanger). Backer: Aleksander Bonsaksen (Iserlohn), Stefan Espeland (Klagenfurt), Jonas Holøs (Fribourg), Johannes Johannesen (Stavanger), Erlend Lesund (Mora), Mattias Nørstebø (Frölunda), Daniel Sørvik (Litvinov), Henrik Ødegaard (Frisk Asker). Løpere: Anders Bastiansen (Frisk Asker), Kristian Forsberg (Stavanger), Ludvig Hoff (University of North Dakota), Tomm Kristiansen (Sparta), Ken André Olimb (Linköping), Mathis Olimb (Linköping), Mats Rosseli Olsen (Frölunda), Aleksander Reichenberg (Sparta Praha), Niklas Roest (Sparta), Martin Røymark (Modo), Eirik Salsten (Stavanger), Patrick Thoresen (SKA St. Petersburg), Steffen Thoresen (Storhamar), Mathias Trettenes (Krefeld). Langrenn: Kvinner: Marit Bjørgen (Rognes), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Ragnhild Haga (Åsen), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Heidi Weng (BUL), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Kathrine Rolsted Harsem (Varden Meråker), Mari Eide (Øystre Slidre), Kari Øyre Slind (Oppdal). Menn: Hans Christer Holund (Lyn), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Niklas Dyrhaug (Tydal), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Didrik Tønseth (Byåsen), Eirik Brandsdal (Kjelsås), Sondre Turvoll Fossli (Hokksund), Pål Golberg (Gol), Emil Iversen (Varden Meråker). Skeleton: Alexander Henning Hanssen (Lillehammer). Skiskyting: Kvinner: Marte Olsbu (Froland), Synnøve Solemdal (Tingvoll), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum), Tiril Eckhoff (Fossum), Hilde Fenne (Voss). Menn: Lars Helge Birkeland (Birkenes), Erlend Øvereng Bjøntegaard (Bevern), Tarjei Bø (Markane), Johannes Thingnes Bø (Markane), Henrik L’Abée-Lund (Oslo Skiskytterlag), Emil Hegle Svendsen (Trondhjems). Skøyter: Kvinner: Hege Bøkko (Hol), Ida Njåtun (Asker). Menn: Håvard Bøkko (Hol), Sindre Henriksen (Fana), Allan Dahl Johansson (Aktiv), Håvard Holmefjord Lorentzen (Fana), Simen Spieler Nilsen (Arendal), Sverre Lunde Pedersen (Fana), Henrik Fagerli Rukke (Hol). Snowboard: Kvinner: Silje Norendal (Kongsberg). Menn: Marcus Kleveland (Dombås), Torgeir Bergem (Trondheim), Mons Røisland (BSK), Ståle Sandbech (BSK).

Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen, Jørgen Graabak og Jan Schmid har i lengre tid vært sikre kort på kombinertlaget. Den siste plassen har stått mellom Magnus Moan, Magnus Krog og Mikko Kokslien. Krog tok altså denne plassen til slutt.

I hoppleiren har Fannemel, Forfang, Johansson, Stjernen og Tande utgjort den norske verdenscuptroppen stort sett gjennom hele årets sesong. Landslagsledelsen med Alexander Stöckl i spissen ønsket likevel å drøye uttaket.

Tidligere denne uken ble det kommunisert at man ville se hva Halvor Egner Granerud og Marius Lindvik kunne få til i Zakopane denne helgen før den endelige avgjørelsen ble tatt.

Lindvik imponerte voldsomt i kvalifiseringen i Polen fredag med fjerdeplass, men det var åpenbart ikke nok til å sikre en OL-billett.