Dramatisk, men kan ha gått bra

vintersport

INNSBRUCK: Richard Freitag lå på 2. plass sammenlagt i den 66. utgaven av denne turneringen. Tyskeren hadde bare polske Kamil Stoch foran seg.

Men da Freitag landet i 1. omgang etter et hopp på hele 130 meter, gikk det et sukk gjennom publikum i bakken.

Det så stygt ut der han nærmest fortsatte i spagaten før han stoppet og ble liggende.

– Nesten ikke til å tro at Freitag er ferdig, sa Johan Remen Evensen, eksperten i NRK.

Er en smule optimistisk

Litt senere torsdag kveld kan Tysklands landslagssjef Werner Schuster fortelle at det trolig ikke er noe alvorlig, men at medisinske tester fredag vil fortelle om 26-åringen blir med til den siste etappen i hoppsirkuset.

Han ligger på 21. plass i sammendraget, selv om han ikke hoppet i finalen. Da ble han kjørt bort i en ambulanse.

Med to 2.-plasser fra de to første rennene var hoppukefavoritten egentlig fornøyd. Han har vært sesongens store hopper så langt, men Kamil Stoch er kommet som et skudd til Hoppuka.

Føler med ham

– Jeg får inderlig håpe at Richard kommer fort tilbake til sitt høye nivå igjen, sa Stoch på pressekonferansen.

Alle hopperne syntes det var utrolig trist at tyskeren skulle oppleve dette.

Nå er det hans landsmann Andreas Wellinger på andreplass som er håpet sammenlagt, med Markus Eisenbichler på sjette.

Østerrikerne sliter fortsatt. Gregor Schlierenzauer kom ikke engang til finalen, og pakket forbannet sammen sakene sine. Bergiselsbakken er hans, det er veteranens hjemmebakke.

Beste fra Østerrike i sammendraget er Michael Hayboeck på 16. plass. Han ble nummer ti i Bergiselbakken, i regnværet og på en stadion der det var færre tilskuere enn normalt, drøye 16.000.

Håpet å slå Stoch

Freitag var optimistisk da han tok sats i første omgang i Bergiselbakken, og det så perfekt ut i regnværet.

26-åringen strakte seg helt ned til 130 meter, men krysset skiene bak. Det endte med at han nesten kom i spagaten. Kneet hans fikk hard medfart, og Freitag lå nede lenge.

Hvor skadet var han?

Hjelpemannskaper kom løpende til, publikum gispet og trener Werner Schuster hadde hjertet i halsen.

For Freitag er én av hoppsirkusets aller beste utøvere, og hadde på ingen måte gitt opp å ta polakken, som er en vinnermaskin.

Hittil i sesongen har Freitag tre verdenscupseire.

– Han var for ustø og ukonsentrert, sier tidligere skihopper Johan Remen Evensen på NRK TV.

Tande med godt utgangspunkt

Daniel André Tande hoppet 129,5 meter og ble best av de norske i den første omgangen. Han lå da på delt. 2. plass, men endte til slutt på 2. alene bare med Kamil Stoch bak seg.

– Han treffer enda bedre på hoppkanten og var litt heldig med forholdene, sa landslagstrener Alexander Stöckl.

Det var etter det første hoppet. Etter den andre var han kjempefornøyd.

– Det er trist det som skjedde med Freitag. Det er humpete på landingen. Jeg får håpe at alt er i orden med ham, sa Stöckl i pausen.

Freitag så ikke ut som om han hadde det godt da han gikk ut av bakken for egen maskin, med litt støtte.