Vanvittig drama i duellen mot Hirscher: Tilskuere kastet snøballer på Kristoffersen

vintersport

Henrik Kristoffersen kjørte alt han klarte for å slå Marcel Hirscher. Han ble møtt av snøballer underveis nedover i folkehavet i Schladming. Et entusiastisk hjemmepublikum prøvde å gjøre alt for å stoppe 23-åringen fra Rælingen fra å ta sin tredje seier i Schladming på rad.

Hirscher hadde en ledelse på 20 hundredeler fra første omgang. Den ledelsen tok han vare på uten at det haglet snøballer over hjemmefavoritten. Han vant til slutt duellen mot Kristoffersen med 39 hundredeler.

Men nordmannen var ikke blid da han gikk over målstreken.

– Å kaste snøballer er ikke lov, brølte 23-åringen før han rettet en pekefinger mot publikum.

Hirscher best uansett

Etterpå kom han med innrømmelse.

– Det er helt latterlig, men sånn er det. Jeg ser at det kommer flere snøballer mot meg. Det er selvfølgelig ikke bra. Men jeg hadde uansett ikke slått Hirscher i dag, sa Kristoffersen til NRK.

Far til Henrik Kristoffersen var til stede i Schladming og han synes selvfølgelig det er trist at det blir kastet snøballer mot løpere.

– Det er nå slikt som skjer, og det gjorde nok ingen forskjell på resultatet til slutt. Jeg møtet mange østerrikere som beklaget dette overfor meg etter rennet, forteller pappa Lars Kristoffersen til Aftenposten.

– Respektløst

I et intervju med FIS sa Marcel Hirscher at oppførselen til hans egne tilhengere var «respektløs».

– Dere er et fantastisk publikum. 99,9 prosent av dere var fantastiske. Jeg skammer meg over den 0,1 prosenten som gjorde dette mot Henrik, sa Hirscher.

Duellen mellom de to bare fortsetter. De er i en klasse for seg i slalåm. Tredjemann i Schladming denne tirsdagskvelden var sveitseren Daniel Yule som var over to sekunder bak Hirscher.

– Vi er i en egen liga. Denne duellen tror jeg tilskuerne liker, sa Kristoffersen til NRK.

Like før den andre omgangen skulle starte viste østerriksk TV bilder av Henrik Kristoffersen som gjør de siste forberedelsene. Han har stukket en mobiltelefon inn under hjelmen. På tråden er pappa Lars. Man kan høre at Henrik Kristoffersen svarer ja et titalls ganger.

– Jeg fortalte han litt om løypa og hvor det var naturlig å gi gass, sier Lars Kristoffersen.

Denne samtalen med faren er et rituale de to har foran hver eneste omgang 23-åringen kjører.

Henrik Kristoffersen hadde vunnet det tradisjonelle kveldsrennet i Schladming de to siste sesongene. Det er også bakken hvor han tok sin første verdenscupseier for fire år siden.

Dette er en bakke som betyr noe helt spesielt for 23-åringen fra Rælingen.

Sterk annenomgang

Jonathan Nordbotten ble nest beste nordmann etter en sterk finaleomgang. Han kjørte middels i første omgang, men fikk langt bedre flyt på det i andre omgang og kjørte seg opp fra en 15. plass til en 10. plass.

Sebastian Foss Solevåg hadde en 26. plass etter første omgang, men kjørte seg kraftig opp i annen omgang og havnet til slutt på en 15. plass.

– Jeg byttet ut både ski og støvler i pausen mellom omgangene. Det ser ut til å ha fungert, sa han til NRK etterpå. Han hadde annen omgangs fjerde beste tid.

Leif Kristian Nestvold-Haugen gjorde noen grove feil og kom seg så vidt ned løypa. Han ble nummer 23 etter å ha ligget på 12. plass etter første omgang.